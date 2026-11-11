Einer der treffsichersten Torjäger des Weltfußballs, Manchester Cityund der norwegische Nationalstar Erling Haaland hat eine für seine Fans unerwartete Seite gezeigt. Der Stürmer, der aufgrund seiner physischen Stärke und seines kämpferischen Stils den Spitznamen „moderner Wikinger“ trägt, sprach über sein tiefes Interesse an alten Manuskripten und der Geschichte Norwegens.

Die „Königssagas“ von 1594 und eine Ausstellung in seiner Heimatstadt

In der Gemeinde Time, wo Haaland aufwuchs, wurde anlässlich des Erwerbs eines seltenen Exemplars des norwegischen Kulturerbes – der 1594 veröffentlichten „Königssagas“ – eine Sonderausstellung organisiert. Bei der Eröffnung betonte der Fußballer, dass ihn der Lebensstil seiner Vorfahren und historische Quellen schon seit seiner Kindheit inspiriert hätten.

Die bekannte norwegische Zeitung VG zitierte die aufrichtigen Worte des Stürmers bei der Ausstellung:

„Die Geschichte der Wikinger hat mich schon immer fasziniert. Diese Geschichte, die Alltagsgegenstände jener Zeit und die Schiffe sind für mich absolut beeindruckend. Ich lebe meinen Traum, aber leider hat nicht jeder diese Möglichkeit. Ich habe gesehen, wie Bücher vielen Menschen dabei helfen, zu träumen und diese Träume in die Realität umzusetzen.“

Indikator / Information Details Protagonist Erling Haaland (Manchester Cityund norwegische Nationalmannschaft) Veranstaltungsort Gemeinde Time (Norwegen) Wichtigste historische Quelle Das Werk „Königssagas“ Veröffentlichungsdatum des Buches 1594 (432 Jahre altes Manuskript) Historische Bedeutung Eine der wichtigsten Quellen über Norwegen und das Wikingerreich Quelle Zeitung VG

Geistiges Profil abseits des Platzes

Die „Königssagas“ sind eines der wertvollsten literarischen und historischen Denkmäler, das die Geschichte der norwegischen Staatlichkeit, der mittelalterlichen Herrscher und der skandinavischen Krieger widerspiegelt.

Haalands Initiative und sein Fokus auf das Lesen zeigen einmal mehr, dass er nicht nur ein von Millionen Fans geliebter Star ist, sondern auch eine Persönlichkeit, die ihren nationalen Wurzeln und ihrem kulturellen Erbe mit großem Respekt begegnet.

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