Der größte Finanzskandal in der Geschichte des englischen Fußballs — Manchester Citysteht vor der möglichen Gefahr eines Abstiegs aus der Premier League. Inmitten dieser Turbulenzen hat Alf-Inge Haaland, der Vater des Superstars Erling Haaland, erstmals offiziell auf die Gerüchte rund um den Verein reagiert.

In einem Interview mit der bekannten britischen Zeitung The Sun erklärte der ehemalige Fußballer, dass die Situation in den Medien zu einseitig dargestellt werde, und betonte, es sei falsch, die heutigen Spieler für Fehler aus der Vergangenheit verantwortlich zu machen.

„Medien berichten einseitig“: Was sagte Haalands Vater?

Alf-Inge Haaland äußerte sich zur mentalen Verfassung seines Sohnes sowie zur Lage im Team und ging auf den Druck durch die Medien ein:

Zweifel an der Objektivität: „Ich weiß nichts, außer dem, was in der Presse steht. Dort wird viel geschrieben, und meiner Meinung nach wird die Situation nur einseitig beleuchtet. Deshalb hoffen wir, dass der Fall des Vereins vollständig und fair geprüft wird“, sagte Haaland senior.

Erlings Position: Auf die Frage nach einem möglichen Abschied des Stürmers vom Verein antwortete sein Vater: „Erling denkt im Moment nur daran, Fußball zu spielen und auf dem Platz alles zu geben. Darauf liegt sein ganzer Fokus.“

„Es ist ungerecht, heute für Dinge bestraft zu werden, die vor vielen Jahren passiert sind“

Als Alf-Inge Haaland auf die möglichen harten Sanktionen gegen die „Citizens“ angesprochen wurde, deutete er an, dass das Ziel der Strafe falsch gewählt sei:

Die Unschuld der heutigen Generation: „Ja, in gewisser Weise kann man es als ungerecht empfinden, dass die heutigen Spieler für Dinge bestraft werden sollen, die vor vielen Jahren geschehen sind“, betonte er.

Vertrauen in die Berufung: Er fügte hinzu, dass man das Ergebnis des Berufungsverfahrens abwarten müsse: „City ist davon überzeugt, sehr stichhaltige Beweise zu haben, um seine volle Unschuld zu beweisen. Deshalb sollte man keine voreiligen Schlüsse ziehen und die endgültige Entscheidung abwarten.“

In 114 von 115 Punkten schuldig: Wie ernst ist die Lage?

Manchester Citysieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, die die gesamte Fußballwelt erschüttern:

Ausmaß der finanziellen Verstöße: Untersuchungen der Premier League zufolge hat der englische Spitzenklub zwischen 2009 und 2018 regelmäßig gegen das Financial Fair Play und die Meldepflichten verstoßen.

Urteil der unabhängigen Kommission: Nach den 115 Anklagepunkten, die die Premier League im Februar 2023 erhoben hatte, schloss eine unabhängige Kommission im September 2026 ihre Prüfung ab. Die Kommission befand den Verein in 114 von 115 Punkten für schuldig befunden.

Berufung und Abstiegsgefahr: „Manchester City“ hat gegen die Entscheidung der Kommission Berufung eingelegt. Sollte das Urteil Bestand haben, drohen dem Verein nicht nur hohe Geldstrafen und Punktabzüge, sondern auch der direkte Abstieg in die Championship oder tiefere Ligen.

Dieser Skandal um den englischen Giganten dürfte nicht nur den Status des Vereins, sondern auch die Zukunft von Weltstars wie Erling Haaland im Etihad Stadium direkt beeinflussen.