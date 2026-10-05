Gibt es auch Botox für Kamele? 20 Kamele von Schönheitswettbewerb ausgeschlossen

Bei einem Kamel-Schönheitswettbewerb in der Stadt Al-Musanna im Oman kam es zu einem unerwarteten Vorfall. 20 Kamele, die am Wettbewerb teilnehmen sollten, wurden nach tierärztlichen Untersuchungen disqualifiziert. Grund dafür war der Versuch, das Aussehen der Tiere künstlich zu verändern.

Experten stellten fest, dass einigen Kamelen Botox und Filler injiziert wurden und Silikon verwendet wurde, um die Höcker größer erscheinen zu lassen. Es wird zudem untersucht, ob Hormone eingesetzt wurden, um die Muskeln definierter wirken zu lassen.

Bei Kamelwettbewerben in den Golfstaaten gilt das äußere Erscheinungsbild als eines der wichtigsten Kriterien. Die Preisrichter achten auf die Lippen, die Nase, den Kopf, den Hals, den Höcker und den Körperbau der Tiere. Daher kann ein Sieg dem Besitzer große finanzielle Vorteile bringen.

Tierärzte warnen, dass solche kosmetischen Eingriffe zu Infektionen, Entzündungen und Gewebeschäden führen können. Botox könnte zudem die Gesichtsmuskulatur beeinträchtigen und die Nahrungs- und Wasseraufnahme der Tiere behindern.

Die Organisatoren kündigten an, die tierärztlichen Kontrollen zu verschärfen, um die Integrität des Wettbewerbs zu gewährleisten.