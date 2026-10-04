Kirgisistan verschärft Grenzkontrollen nach Cholera-Berichten aus Russland

Nach Berichten über Cholera-Fälle in Russland hat Kirgisistan an den Grenzübergängen die sanitären Quarantänekontrollen verschärft. Dies teilte das Gesundheitsministerium des Landes mit.

Es wurde mitgeteilt, dass alle sanitären Quarantänepunkte auf einen verstärkten Arbeitsmodus umgestellt wurden. An der Grenze überwachen Spezialisten die Bewegung von Bürgern, Fahrzeugen und Waren.

Das Ministerium erklärte, dass diese Maßnahmen ergriffen werden, um das Eindringen und die Ausbreitung von Infektionskrankheiten, einschließlich hochgefährlicher Infektionen, in das Land zu verhindern. Die Situation wird vom sanitär-epidemiologischen Dienst überwacht.

Cholera ist eine akute Darminfektion, die hauptsächlich durch verunreinigtes Wasser oder Lebensmittel übertragen wird und zu schwerer Dehydrierung führen kann. Daher ist die Nutzung von sauberem Trinkwasser und die Einhaltung sanitärer Regeln entscheidend für die Prävention.

Zuvor gab es Berichte über den Tod einer Patientin in einem Krankenhaus in der russischen Region Irkutsk. Nach diesem Vorfall verbreiteten sich in sozialen Netzwerken verschiedene Spekulationen, dass ihr Tod mit Cholera in Verbindung stehen könnte. Bisher gibt es jedoch keine offiziellen Informationen, die die Ursache der Infektion bestätigen.