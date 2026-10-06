Tschetscheniens Regierungschef Ramsan Kadyrow feiert seinen 50. Geburtstag

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Tschetscheniens Regierungschef Ramsan Kadyrow feiert seinen 50. Geburtstag

Tschetscheniens Regierungschef Ramsan Kadyrow feierte am 5. Oktober seinen 50. Geburtstag. Er wurde am 5. Oktober 1976 im tschetschenischen Dorf Zentaroi geboren.

Kadyrows politische Karriere beschleunigte sich, nachdem sein Vater Achmat Kadyrow im Mai 2004 bei einem Terroranschlag in Grosny ums Leben kam. Im selben Jahr wurde er zum stellvertretenden Regierungschef Tschetscheniens ernannt. Ende 2005 wurde er amtierender Regierungschef und 2006 übernahm er das Amt des Premierministers.

Im Februar 2007 ernannte ihn Wladimir Putin zum amtierenden Präsidenten Tschetscheniens. Im April desselben Jahres trat Kadyrow offiziell das Amt des Republikchefs an. Zu diesem Zeitpunkt war er 30 Jahre alt.

Seitdem regiert Kadyrow Tschetschenien ununterbrochen. Bei den Wahlen im September wurde er mit 99,85 Prozent der Stimmen für eine fünfte Amtszeit wiedergewählt.

Unter Kadyrow wurden in Grosny und der Republik umfangreiche Bau- und Wiederaufbauarbeiten durchgeführt. Gleichzeitig wird sein Regierungsstil von internationalen Menschenrechtsorganisationen scharf kritisiert. Diese haben wiederholt über Druck auf Journalisten, Oppositionelle und LGBT-Personen in Tschetschenien berichtet.

Heute gilt Ramsan Kadyrow als einer der engsten Verbündeten von Wladimir Putin im russischen politischen System. In Tschetschenien gilt seine Herrschaft als eines der mächtigsten und zentralisiertesten politischen Systeme der Region.

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«ZAMIN.UZ» Redakteur

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