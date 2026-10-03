Ramzan Kadyrow zum Armeegeneral befördert und mit der roten Baskenmütze der Spezialeinheiten ausgezeichnet

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Ramzan Kadyrow zum Armeegeneral befördert und mit der roten Baskenmütze der Spezialeinheiten ausgezeichnet

Das Oberhaupt der Tschetschenischen Republik Ramzan Kadyrow erhielt einen der höchsten militärischen Dienstgrade Russlands. Per Dekret des russischen Präsidenten Wladimir Putin wurde Kadyrow zum Armeegeneral befördert und mit der roten (Krapowy) Baskenmütze ausgezeichnet, die als wichtigstes Symbol der Spezialeinheiten gilt.

Wie die Nachrichtenagentur TASS berichtet, wurde das Dekret des Staatsoberhauptes während einer feierlichen Zeremonie in Grosny persönlich vom Oberbefehlshaber der russischen Nationalgarde (Rosgwardija), Wiktor Solotow, überreicht.

Höchster Dienstgrad und Symbol der Spezialeinheiten

Während der Zeremonie überreichte Wiktor Solotow dem tschetschenischen Oberhaupt die Schulterstücke eines Armeegenerals sowie die rote Baskenmütze, die als Ehre der Spezialeinheiten gilt:

  • Armeegeneral: Dies ist der höchste Offiziersrang im System der russischen Streitkräfte (nach dem Marschall).

  • Verleihung der roten Baskenmütze: Der Chef der Nationalgarde betonte in seiner Rede, dass diese Kopfbedeckung einen äußerst wichtigen Platz in den Traditionen der Spezialeinheiten einnimmt.

„Als Anerkennung für seine Verdienste bei der Entwicklung der Spezialeinheiten und der Truppen der Nationalgarde wurde beschlossen, Armeegeneral Kadyrow dieses bedeutende Symbol der Sicherheitskräfte zu verleihen“, betonte Wiktor Solotow.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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