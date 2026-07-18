Der tschetschenische Führer Ramsan Kadyrow hat dazu aufgerufen, Schläge gegen NATO-Staaten in Betracht zu ziehen, die die Ukraine mit Waffen und Geheimdienstinformationen versorgen. Seine scharfe Äußerung folgte auf einen Drohnenangriff auf ein Logistikzentrum von Wildberries in der russischen Stadt Kotowsk.

Kadyrow behauptete, dass westliche Länder direkt an der Konfrontation mit Russland beteiligt seien. Seine Aussage bedeutet jedoch nicht, dass von russischer Seite eine offizielle Entscheidung getroffen wurde, militärische Maßnahmen gegen die NATO einzuleiten.

Welchen Vorschlag machte Kadyrow?

Auf seinem Telegram-Kanal schrieb der tschetschenische Führer, dass Länder, die der Ukraine militärische Hilfe leisten, seiner Meinung nach „nur die Sprache der Gewalt verstehen“.

„Es ist Zeit zuzuschlagen, Schluss!“ sagte Kadyrow.

Er beschuldigte einige NATO-Mitgliedstaaten, offen Waffen, Informationen und andere Unterstützung an Kiew zu liefern. Er erklärte zudem seine Bereitschaft, den Auftrag auszuführen, falls die russische Führung eine entsprechende Anweisung erteile.

Kadyrow verwendete in seiner Erklärung äußerst scharfe und beleidigende Ausdrücke. Er behauptete, dass die Verbündeten der Ukraine ihre Position erst ändern würden, wenn sie militärischem Druck ausgesetzt seien.

Die Erklärung folgte auf die Tragödie in Kotowsk

Kadyrows Äußerungen wurden vor dem Hintergrund eines Drohnenangriffs auf die Stadt Kotowsk in der russischen Region Tambow am 18. Juli veröffentlicht.

Nach Angaben der lokalen russischen Behörden traf der Schlag ein Logistikzentrum von Wildberries. Sieben Mitarbeiter, die in der Nachtschicht arbeiteten, kamen ums Leben, über 20 Personen wurden verletzt. Die Opfer wurden in medizinische Einrichtungen in Kotowsk und Tambow gebracht.

Rettungskräfte, Feuerwehrleute, medizinisches Personal und Vertreter der Strafverfolgungsbehörden waren am Einsatzort. Die Zahlen zu den Opfern und Verletzten basieren auf den Angaben russischer Beamter.

Kiew bestätigte die Angriffe

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte, dass Angriffe auf zwei große Logistikeinrichtungen in den Regionen Moskau und Tambow durchgeführt wurden.

Er behauptete, dass diese Einrichtungen genutzt wurden, um sanktionierte Komponenten zu liefern, die für die Produktion von Drohnen und Navigationsausrüstung in Russland erforderlich sind. Selenskyj erwähnte auch, dass eine Ölanlage und andere Ziele getroffen wurden.

Derzeit liegen keine Berichte darüber vor, dass Kiew speziell auf die von russischer Seite bereitgestellten Informationen zu den Todesopfern in Kotowsk reagiert hat.

Welche Folgen könnte ein Schlag gegen die NATO haben?

Ein direkter militärischer Schlag auf das Territorium eines NATO-Landes könnte die Konfrontation zwischen Russland und dem Bündnis auf ein beispielloses Niveau eskalieren lassen.

Gemäß Artikel 5 des Nordatlantikvertrags gilt ein bewaffneter Angriff auf ein Mitglied des Bündnisses als Angriff auf alle Mitglieder. In einer solchen Situation würde jedes Land dem angegriffenen Verbündeten in der Form Hilfe leisten, die es für notwendig hält.

Die NATO-Staaten unterstützen die Ukraine weiterhin mit Waffen, Luftverteidigungssystemen, Munition und militärischer Ausbildung. Das Bündnis interpretiert diese Unterstützung als Wahrung des Rechts der Ukraine auf Selbstverteidigung.

Was passiert nach dieser scharfen Erklärung?

Kadyrows Forderungen bedeuten nicht automatisch, dass sich die offizielle russische Außenpolitik geändert hat. Eine Entscheidung wie ein Angriff auf NATO-Staaten fällt in die Zuständigkeit der obersten politischen und militärischen Führung Russlands, nicht eines regionalen Leiters.

Dennoch zeigen solche Aussagen, dass sich die Spannungen zwischen Moskau und dem Westen weiter verschärfen. Die Hauptfrage ist nun, wie russische Beamte auf Kadyrows Forderungen reagieren und wie diese Aussage auf diplomatischer Ebene nachhallen wird.

Glauben Sie, dass solche scharfen Forderungen den Konflikt in eine gefährlichere Phase treiben könnten?