Ein bedeutender diplomatischer Wendepunkt zeichnet sich im Prozess der friedlichen Beilegung des Ukraine-Konflikts ab, der im Zentrum der Weltpolitik steht. US-Präsident Donald Trump bewertete sein jüngstes Telefonat mit dem Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, als äußerst positiv und erklärte, der Kreml sei zu einer Einigung bereit. Vor seinem Abflug nach Texas sprach der Chef des Weißen Hauses offen mit Journalisten und teilte wichtige Details zu den Verhandlungen mit. Trump betonte, dass nun Kiew den entscheidenden Schritt machen und einen Kompromiss anstreben müsse. Was haben die Staatschefs des Weißen Hauses und des Kremls eine Stunde lang besprochen, was ist das Haupthindernis zwischen Putin und Selenskyj und wann könnte ein trilaterales Gipfeltreffen stattfinden? Am Ende des Artikels präsentieren wir Ihnen alle Details zur großen Intrige: dem Endergebnis der Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew sowie der Zukunft von Trumps Plan.

Trumps aufsehenerregende Aussage: „Das Gespräch mit Putin verlief hervorragend“

Laut der Nachrichtenagentur RIA Novosti äußerte der US-Präsident vor seinem Flugzeug gegenüber der Presse folgende Gedanken:

Die Verhandlungsbereitschaft des Kremls: Donald Trump erklärte, das Gespräch mit dem russischen Staatschef sei sehr produktiv gewesen und Wladimir Putin habe die Absicht, durch Verhandlungen über die Ukraine eine Einigung zu erzielen;

Ein offener Appell an Kiew: Trump betonte ausdrücklich, dass es für die ganze Welt „sehr gut“ wäre, wenn auch Wladimir Selenskyj eine solche Einigung anstreben würde;

Plan für ein trilaterales Treffen: Der US-Präsident äußerte die Hoffnung auf einen persönlichen trilateralen Gipfel unter Beteiligung von Wladimir Putin und Wladimir Selenskyj, ein genaues Datum wurde jedoch noch nicht genannt.

„Wir hatten ein großartiges Gespräch mit Putin, er möchte eine Einigung erzielen. Wenn auch Selenskyj eine Einigung will, wäre das eine großartige Sache“, erklärte Donald Trump.

Das Haupthindernis auf dem Weg zum Frieden: „Persönliche Feindseligkeit und Kriegsmüdigkeit“

Der US-Präsident wiederholte seine Ansichten zum Hauptproblem bei der Beendigung des Krieges:

Der Faktor des persönlichen Hasses: Trump betonte, dass das größte Hindernis für ein Friedensabkommen heute die starke persönliche Feindseligkeit zwischen Wladimir Putin und Wladimir Selenskyj sowie deren Unfähigkeit sei, einander zu akzeptieren;

Erschöpfung der Parteien: Der Chef des Weißen Hauses ist fest davon überzeugt, dass beide Staatschefs der laufenden militärischen Aktionen und der schweren Folgen des Krieges „bereits müde“ sind.

Das einstündige vertrauliche Gespräch am 8. September

Die wichtigste Frage, die viele politische Beobachter und Experten interessiert, ist, welche diplomatischen Ereignisse diesem Gespräch zwischen Trump und Putin vorausgingen und welche Dokumente dabei geprüft wurden. Das wichtigste Fazit ist,dass Putin und Trump am 8. September direkt telefoniert haben. In diesem Gespräch wurden die Ergebnisse der Besuche von Trumps Sonderbeauftragten Steve Witkoff und Jared Kushner in Moskau und Kiew sowie die dort geführten Verhandlungen detailliert erörtert. Laut dem Berater des russischen Präsidenten, Juri Uschakow, verlief das einstündige Gespräch in einer äußerst konstruktiven und offenen Atmosphäre. Dies zeigt, dass der Kommunikationskanal zum Kreml bezüglich des von den USA vorgeschlagenen neuen Friedensabkommens kontinuierlich arbeitet und die Wahrscheinlichkeit eines Putin-Selenskyj-Trump-Gipfels in der Zukunft so hoch ist wie nie zuvor.

Glauben Sie, wie Donald Trump betonte, dass es möglich ist, die persönliche Feindseligkeit zwischen Putin und Selenskyj zu überwinden und sie an einen trilateralen Verhandlungstisch zu bringen? Können die Verhandlungen zwischen Russland und den USA den bewaffneten Konflikt in der Ukraine in den kommenden Monaten beenden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des großen diplomatischen Prozesses der Weltpolitik mit Ihren Angehörigen und Politikinteressierten!