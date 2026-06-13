Adam Kadyrow, der 18-jährige Sohn des tschetschenischen Führers Ramsan Kadyrow, wurde zum zweiten Mal mit dem Titel 'Held von Tschetschenien' ausgezeichnet. Dies berichtete das Medium Meduza.

Berichten zufolge wurde ihm die hohe Auszeichnung persönlich von seinem Vater, Ramsan Kadyrow, überreicht. Der tschetschenische Regierungschef Magomed Daudow erklärte, dass Adam Kadyrow den Titel für seine Verdienste um den Staat, sein Engagement für das Volk und seine Unterstützung der russischen Militäroperation in der Ukraine erhalten habe.

Zur Erinnerung: Adam Kadyrow erhielt diesen Titel erstmals im Oktober 2023 im Alter von 15 Jahren. Damals wurde dies vom Duma-Abgeordneten Adam Delimchanow bekannt gegeben. Die Auszeichnung folgte auf den Vorfall, bei dem er Nikita Schurawel, der wegen Koranverbrennung inhaftiert war, in einer Untersuchungshaftanstalt schlug, was für breite öffentliche Diskussionen sorgte.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Statuten des Titels 'Held von Tschetschenien' keine Begrenzung für die Anzahl der Verleihungen an eine Person vorsehen. Ramsan Kadyrow selbst ist ebenfalls zweifacher 'Held von Tschetschenien'.

Russische Medien hatten Adam Kadyrow zuvor als möglichen Nachfolger für das Amt des tschetschenischen Führers gehandelt. Einige Publikationen berichteten jedoch, dass sich diese Einschätzung nach einem Verkehrsunfall, an dem er beteiligt war, teilweise geändert habe.