20 Jahre Kung-Fu-Training ließen die Handflächen des Meisters auf 8 Zentimeter anwachsen

Der chinesische Kampfkunstmeister Zhang Longxiang praktiziert seit über 20 Jahren die alte Kung-Fu-Technik „Iron Sand Palm“. Die Handflächen des 53-jährigen Meisters sind deutlich dicker als die eines durchschnittlichen erwachsenen Mannes; seine rechte Handfläche erreicht eine Dicke von 8 Zentimetern. Seine außergewöhnlichen Hände sind das Ergebnis jahrelangen Trainings und harter Vorbereitung.

Zhang Longxiang interessierte sich schon in jungen Jahren sehr für Kung-Fu. Ein entscheidender Wendepunkt in seinem Leben war jedoch das Jahr 1998. In diesem Jahr traf er einen Meister, der die „Iron Palm“-Technik lehrte, und beschloss, diese Kampfkunst sein Leben lang zu studieren. Nach vielen Jahren der Arbeit und regelmäßigen Übungen wurde Zhang selbst zu einem geschickten Meister dieser alten Methode.

Wie lernt man die „Iron Sand Palm“-Technik?

Die „Iron Sand Palm“ gilt als eine der berühmten körperlichen Trainingsmethoden der Shaolin-Kampfkunst. Sie umfasst harte körperliche Übungen, das Schlagen auf verschiedene abrasive Materialien mit der Hand und die schrittweise Abhärtung der Handflächen. Diese Übungen zielen darauf ab, die Knochendichte, die Sehnenfestigkeit, die Schmerztoleranz und die Schlagkraft zu erhöhen.

Über die Jahre kann die Durchführung solcher Übungen jedoch zu einer Verdickung der Haut und zur Bildung von Hornhaut führen. Dieser Zustand ist an Zhangs Handflächen und Fingerknöcheln deutlich sichtbar.

Als Zhang Longxiang den Kung-Fu-Meister Yan Xingchuan traf, der für die „Iron Palm“-Technik bekannt war, bemerkte er dessen große Handflächen und die Einzigartigkeit seines Aussehens. Er träumte davon, dasselbe Ergebnis zu erzielen und andere zu beeindrucken.

Um diese Kunst zu erlernen, trainierte Zhang sieben Jahre lang und absolvierte dann weitere acht Jahre als offizieller Schüler von Yan Xingchuan. Obwohl das Training manchmal langweilig und mühsam erschien, übte er jeden Tag konsequent weiter.

6000 Schläge pro Tag waren erforderlich

Laut Zhang war es nicht einfach, diese Kampfkunst zu meistern. Er schlug jeden Tag tausende Male mit seinen Handflächen auf einen Sack ein, der statt mit Sand mit kleinen Stahlkugeln gefüllt war.

„Das Training ist langweilig und schmerzhaft. Ich musste den Sack 6000 Mal am Tag schlagen. Es gibt kein Geheimnis: Je mehr man trainiert, desto bessere Ergebnisse erzielt man. Ich kann nicht einmal zählen, wie oft ich meine Hände verletzt habe, als ich sie gegen den mit Stahlkugeln gefüllten Sack schlug“, sagt er.

Gleichzeitig räumte Zhang mit einem Klischee auf, das in Kung-Fu-Filmen häufig vorkommt. Er betonte, dass das Eintauchen der Hände in einen Topf mit heißem Sand kein wirklicher Teil dieses Trainings sei, sondern eine in einigen Actionfilmen erfundene Szene.

Der Meister erzählte, dass er während des Trainings seine Handflächen auch mit einem speziellen Wein auf Basis traditioneller medizinischer Aufgüsse eingerieben habe. Dieses Mittel wurde ihm von seinem Lehrer empfohlen. Zhang glaubt, dass dieser Wein dazu beigetragen habe, die Handflächen vor schweren Verletzungen zu schützen und ihre Verdickung zu fördern. Diese Ansicht basiert jedoch auf seiner persönlichen Erfahrung.

Welches Ergebnis brachten die jahrelangen Übungen?

Zhang Longxiang hat über mehrere Jahrzehnte hinweg mindestens zwei bis drei Stunden täglich trainiert. Im Laufe der Zeit verdickten sich seine Handflächen, und an den Handrücken, den Handflächen und den Fingerknöcheln bildete sich dicke Hornhaut.

Heute soll die Dicke seiner rechten Handfläche 8 Zentimeter erreichen. Dieser Wert unterscheidet sich drastisch von der normalen Handgröße. In der Quelle wird betont, dass seine Handflächen so dick sind, dass die meisten Menschen selbst dann keine solche Dicke erreichen würden, wenn sie beide Hände zusammenlegen würden.

Er kann Ziegelsteine mit der Hand zerbrechen

Zhangs außergewöhnliche Handflächen beschränken sich nicht nur auf das äußere Erscheinungsbild. Er nimmt an Kampfkunstvorführungen teil, bei denen er Ziegelstapel mit seinen Händen zerschlägt oder Eisenstifte in Holzbretter schlägt.

Auch seine Ergebnisse bei Wettbewerben sind bemerkenswert. Zhang Longxiang gewann von 2006 bis 2010 jedes Jahr die nationalen Kampfkunstmeisterschaften. Auf diese Weise erzielte er fünf Jahre in Folge Erfolge.

Dank jahrelangen Trainings, Geduld und Disziplin gilt Zhang Longxiang als einer der berühmtesten Meister der „Iron Sand Palm“-Technik.