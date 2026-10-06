Warum haben die Taliban die Dichterin Mujda Ozbek verhaftet?

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Warum haben die Taliban die Dichterin Mujda Ozbek verhaftet?

In der afghanischen Provinz Tachar haben Sicherheitskräfte der Taliban die Dichterin Mujda Ozbek festgenommen. Quellen aus der Provinz berichten, dass ihre Verhaftung auf ihre Gedichte zurückzuführen ist, in denen sie die Politik der Taliban und die Lage im Land kritisierte.

Laut den Kabul Now wurde die Dichterin am 4. Oktober vor vier Tagen in der Stadt Taloqan festgenommen. Es heißt, dass sie derzeit unter der Kontrolle der Taliban festgehalten wird.

Familienangehörige der Dichterin haben sich bisher nicht zu dem Vorfall geäußert. Auch die Provinzbehörden schweigen zur Verhaftung. Daher gibt es keine gesicherten Informationen über den aktuellen Zustand von Mujda Ozbek oder ihren Aufenthaltsort.

Dieser Vorfall hat auch in den sozialen Medien für breite Diskussionen gesorgt. Internetnutzer fordern die sofortige Freilassung der Dichterin.

Druck auf die Meinungsfreiheit in Afghanistan wächst

Die Einschränkungen der Meinungsfreiheit in Afghanistan halten an. Seit die Taliban im August 2021 die Macht wieder übernommen haben, werden Journalisten, Schriftsteller und Aktivisten häufig festgenommen.

Menschenrechtsorganisationen dokumentieren regelmäßig willkürliche Verhaftungen und den Druck auf Kritiker im Land.

Medien und Kultursektor unter strenger Kontrolle

Die Taliban haben bisher über zwanzig Richtlinien und Beschränkungen eingeführt, um die Arbeit der Medien zu kontrollieren. Infolgedessen haben viele Publikationen ihre Tätigkeit eingestellt. Hunderte Journalisten waren gezwungen, das Land aus Sicherheitsgründen zu verlassen oder in den Untergrund zu gehen.

Gleichzeitig wurden strenge Beschränkungen für Vertreter aus Kunst und Kultur eingeführt. Dichter, Musiker und andere Kreative sehen sich verschiedenen Kontrollen gegenüber. In einem Klima der Angst und des Drucks sind viele Künstler gezwungen, ihre Arbeit unter Zensur fortzusetzen.

Die Taliban lehnen das Hören und Aufführen von Musik im Land ab. Es gibt Berichte, dass Musikinstrumente von den Behörden beschlagnahmt und anschließend zerstört wurden.

Auch die Ausstrahlung von Musik in Fernsehen und Radio ist verboten. Im Februar dieses Jahres wurde berichtet, dass die Taliban über 600 Musikinstrumente verbrannt haben.

Die Regierung begründete die Zerstörung der beschlagnahmten Instrumente damit, dass diese „die Menschen in die Irre führen“ würden.

TalibanAfghanistanTacharMujdaMeinungsfreiheit
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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