Frau in Tadschikistan durch Schüsse aus Afghanistan getötet

Eine 21-jährige Frau ist im tadschikischen Bezirk Darwos getötet worden, nachdem aus afghanischem Gebiet Schüsse abgegeben worden waren. Das teilte das Außenministerium Tadschikistans mit.

Nach Angaben des Ministeriums ereignete sich der Vorfall am 13. August nahe dem Fluss Pandsch. Eine aus Afghanistan abgefeuerte Kugel traf eine Frau im Dorf Daschtak im tadschikischen Bezirk Darwos; sie starb noch am Tatort.

Tadschikistan erklärte, dass die bewaffneten Zusammenstöße in der afghanischen Provinz Badachschan in den vergangenen Tagen zugenommen hätten. Die Kämpfe zwischen der Taliban-Bewegung und oppositionellen Kräften verschärfen die Sicherheitsbedenken in den Grenzgebieten.

Das offizielle Duschanbe teilte außerdem mit, dass aus afghanischem Gebiet abgefeuerte Kugeln den tadschikischen Luftraum verletzt und einige Häuser nahe der Grenze beschädigt hätten.

Das Außenministerium Tadschikistans forderte Afghanistan auf, die Unverletzlichkeit der Staatsgrenze zu respektieren. Zudem wurde dazu aufgerufen, notwendige und wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um eine Wiederholung solcher Vorfälle zu verhindern.

Zur Einordnung: Die afghanische Provinz Badachschan grenzt an den tadschikischen Bezirk Darwos und die Region Westpamir. Die bewaffneten Zusammenstöße in der Region rücken die Sicherheit der Bevölkerung nahe der Grenze erneut in den Mittelpunkt.