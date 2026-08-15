Frau in Tadschikistan durch Schüsse aus Afghanistan getötet

·104·Welt
Frau in Tadschikistan durch Schüsse aus Afghanistan getötet

Eine 21-jährige Frau ist im tadschikischen Bezirk Darwos getötet worden, nachdem aus afghanischem Gebiet Schüsse abgegeben worden waren. Das teilte das Außenministerium Tadschikistans mit.

Nach Angaben des Ministeriums ereignete sich der Vorfall am 13. August nahe dem Fluss Pandsch. Eine aus Afghanistan abgefeuerte Kugel traf eine Frau im Dorf Daschtak im tadschikischen Bezirk Darwos; sie starb noch am Tatort.

Tadschikistan erklärte, dass die bewaffneten Zusammenstöße in der afghanischen Provinz Badachschan in den vergangenen Tagen zugenommen hätten. Die Kämpfe zwischen der Taliban-Bewegung und oppositionellen Kräften verschärfen die Sicherheitsbedenken in den Grenzgebieten.

Das offizielle Duschanbe teilte außerdem mit, dass aus afghanischem Gebiet abgefeuerte Kugeln den tadschikischen Luftraum verletzt und einige Häuser nahe der Grenze beschädigt hätten.

Das Außenministerium Tadschikistans forderte Afghanistan auf, die Unverletzlichkeit der Staatsgrenze zu respektieren. Zudem wurde dazu aufgerufen, notwendige und wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um eine Wiederholung solcher Vorfälle zu verhindern.

Zur Einordnung: Die afghanische Provinz Badachschan grenzt an den tadschikischen Bezirk Darwos und die Region Westpamir. Die bewaffneten Zusammenstöße in der Region rücken die Sicherheit der Bevölkerung nahe der Grenze erneut in den Mittelpunkt.

TadschikistanAfghanistanTalibanBadachschanDuschanbe
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Pakistanische Frau gewinnt mit ihrem ersten Los 1 Million DollarPakistanische Frau gewinnt mit ihrem ersten Los 1 Million DollarHeute, 12:08Roboter bettelt in China: Seine Bitte verblüfftRoboter bettelt in China: Seine Bitte verblüfftHeute, 10:55Italiens „schlechtester Politiker“ wird in einen Fluss geworfen – eine ungewöhnliche Tradition aus dem Mittelalter lebt weiterItaliens „schlechtester Politiker“ wird in einen Fluss geworfen – eine ungewöhnliche Tradition aus dem Mittelalter lebt weiterHeute, 10:50Skateboarder vollführt historischen Trick vor dem Hintergrund einer SonnenfinsternisSkateboarder vollführt historischen Trick vor dem Hintergrund einer SonnenfinsternisHeute, 10:46„Ich werde die Straße von Hormus zu US-Gebiet machen“: Trump enthüllt einen Plan, der die Welt erschütterte„Ich werde die Straße von Hormus zu US-Gebiet machen“: Trump enthüllt einen Plan, der die Welt erschütterteHeute, 10:17Schlag gegen illegalen Getreidehandel: Ukraine setzt 13 Schiffe und 28 Unternehmen auf die schwarze ListeSchlag gegen illegalen Getreidehandel: Ukraine setzt 13 Schiffe und 28 Unternehmen auf die schwarze ListeHeute, 09:56
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert