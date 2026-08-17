Die militärische und politische Lage in der an Tadschikistan grenzenden afghanischen Provinz Badachschan hat sich dramatisch zugespitzt. en.didpress.com Laut dem Nachrichtenportal dauern in mindestens fünf wichtigen Distrikten der Provinz heftige bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen den Regierungstruppen der Taliban und der bewaffneten Opposition an.

Berichten zufolge werden die Angriffe von der Afghanistanischen Freiheitsfront und den Kräften des bekannten Feldkommandeurs Juma Khan Fatihdurchgeführt. Die Kämpfe haben Maymay, Zebak, Nusai, Shahri sowie die Umgebung der Provinzhauptstadt Faizabad vollständig erfasst.

Distrikt Nusai im Zentrum der Kämpfe: Ortschaften wechseln den Besitzer

Derzeit werden die schwersten Zusammenstöße im Distrikt Nusai gemeldet:

Kontrolle über Ortschaften: Die Anhänger von Kommandeur Fatih halten seit mehreren Tagen mehrere strategische Ortschaften unter ihrer Kontrolle und wehren Gegenangriffe der Taliban erfolgreich ab;

Zerstörung der Infrastruktur: Durch die Kämpfe wurden örtliche Märkte und Wohngebiete schwer beschädigt. Die Taliban zwingen Zivilisten, ihre Häuser zu räumen, und bauen sie zu befestigten Militärstellungen aus;

Humanitäre Krise: Wegen des Beschusses und der Gefahr müssen Tausende Zivilisten ihre Häuser verlassen und in Richtung Faizabad fliehen.

Militärtechnik stürzt in Schlucht: Verlieren die Taliban die Kontrolle?

In den Distrikten Zebak und Schahr-e Buzurg erlitten die Taliban-Sicherheitskräfte infolge von Hinterhalten der Opposition schwere Verluste:

In Schluchten gestürzte Fahrzeuge: Infolge bewaffneter Angriffe und misslungener Manöver stürzten Fahrzeuge der Taliban-Militär- und Nachrichtendiensteinheiten in tiefe Schluchten. Zahlreiche Sicherheitskräfte wurden schwer verletzt;

Offizielle Stellungnahmen: Taliban-Vertreter haben bislang keine genauen Verluste in den eigenen Reihen bekannt gegeben und beschränken sich auf kurze Meldungen, wonach „feindliche Elemente neutralisiert“ worden seien.

Militäranalysten betonen dennoch, dass die Ausweitung des Kampfgebiets und der starke Anstieg der Flüchtlingsströme darauf hindeuten, dass die Taliban die vollständige Kontrolle über die strategisch wichtige Region Badachschan verlieren könnten.

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