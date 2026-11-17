In Afghanistan verbietet die Übergangsregierung der Taliban männlichen Ärzten, Patientinnen ohne einen männlichen Vormund (Mahram) zu untersuchen oder zu behandeln. Die Beschränkungen gelten sogar für medizinische Notfälle. Ärzten, die gegen diese Anordnung verstoßen, droht die Verhaftung, während Kliniken mit Inspektionen und Razzien rechnen müssen. Dies wurde in einer gemeinsamen Untersuchung der Zeitung The Guardian berichtet.

Journalisten haben mit Frauen, Ärzten und Mitarbeitern von medizinischen Einrichtungen in verschiedenen Regionen Afghanistans gesprochen. Ihnen zufolge hat das Ministerium für die Förderung der Tugend und die Verhinderung des Lasters den männlichen Zahnärzten untersagt, Patientinnen zu behandeln. Obwohl diese Einschränkung nicht offiziell verkündet wurde, wird sie in verschiedenen Provinzen des Landes in der Praxis angewandt. Es wurden Fälle dokumentiert, in denen Ärzten bei Zuwiderhandlung mit Verhaftung gedroht wurde und Razzien in Kliniken stattfanden.

So wandte sich beispielsweise eine 37-jährige Frau namens Farida aus Herat an eine Privatklinik, um ihre Zähne behandeln zu lassen. Sie hatte bereits mehrere Behandlungen erhalten und die Kosten im Voraus bezahlt. Doch bei ihrem nächsten Termin, an dem ein Implantat eingesetzt werden sollte, teilten ihr die Klinikmitarbeiter mit, dass sie die Behandlung nicht fortsetzen könnten.

Die Ärzte erklärten, dies liege an dem Verbot für männliche Zahnärzte, Patientinnen zu behandeln. Obwohl drei Monate vergangen sind, ist Faridas Behandlung nicht abgeschlossen.

Samim, ein Chirurg, der seit 15 Jahren in einem staatlichen Krankenhaus im Norden Afghanistans arbeitet, sagt, dass es männlichen Ärzten untersagt ist, Frauen direkt zu untersuchen. Unabhängig davon, ob der Zustand der Patientin kritisch ist oder die Behandlung einfach erscheint, bleibt diese Anforderung bestehen. In einigen Fällen ist es erforderlich, dass ein männlicher Vormund anwesend ist oder dass eine Krankenschwester bestimmte Teile der Behandlung übernimmt.

Die Beschränkungen haben sich auch auf andere Bereiche ausgeweitet. Berichten zufolge wurden in der Provinz Balch im Mai 2026 Krankenhäuser, Privatkliniken und medizinische Einrichtungen angewiesen, Patientinnen nicht mit ihrem Namen anzusprechen, sondern stattdessen das Wort „Bibi“ zu verwenden. Diese Anforderung soll auch für medizinische Rezepte gelten.

Zudem ist es afghanischen Frauen seit Dezember 2024 untersagt, medizinische Institute zu besuchen. Journalisten erfuhren von Ärzten, dass auch Anweisungen erteilt wurden, keine weiblichen Mitarbeiter mehr in Krankenhäusern einzustellen. Von einigen praktizierenden Ärztinnen wird zudem verlangt, dass sie in Begleitung eines männlichen Vormunds zur Arbeit erscheinen.

Infolgedessen stehen afghanische Frauen vor ernsthaften Schwierigkeiten, qualifizierte medizinische Hilfe zu erhalten. Einige sind gezwungen, mit ihren Krankheiten zu leben, da sie keine Behandlungsmöglichkeit finden, während andere Gefahr laufen, sich an unqualifiziertes medizinisches Personal wenden zu müssen.

Es ist erwähnenswert, dass der Kommunikationsminister der Taliban, Hamdullah Nomani, im Februar 2026 erklärte, dass männliche Ärzte während der Behandlung von Patientinnen als deren Vormund fungieren könnten. Die Aussagen der in der Untersuchung von The Guardian zitierten Ärzte und Patienten zeigen jedoch, dass die aktuelle Situation nicht mit dieser Erklärung übereinstimmt.