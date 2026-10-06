In Kalifornien, dem bevölkerungsreichsten und wirtschaftlich stärksten Bundesstaat der USA, hat ein historisches Ereignis stattgefunden. Der Gouverneur des Bundesstaates, Gavin Newsom von der Demokratischen Partei, hat ein Gesetz unterzeichnet, das Eid al-Fitr (Ramadan-Fest) und Eid al-Adha (Opferfest) zu offiziellen Feiertagen auf bundesstaatlicher Ebene erklärt.

The New York Post Laut Berichten der Zeitung haben Muslime mit Inkrafttreten dieser Entscheidung das Recht, an den heiligen Feiertagen offiziell Urlaub zu nehmen sowie den Unterricht an Schulen und Universitäten zu versäumen.

Große Politik hinter der historischen Entscheidung: Kampf um Wählerstimmen

Internationale Politikwissenschaftler, insbesondere der auf Amerika spezialisierte Analyst Malek Dudakow, merken an, dass dieser Schritt kein Zufall ist, sondern ein ernsthaftes politisches Manöver, um die Gunst der muslimischen Diaspora vor den bevorstehenden wichtigen Wahlen zu gewinnen:

Lektionen aus dem Jahr 2024: Bei den damaligen Wahlen verlor die Demokratische Partei einen erheblichen Teil der Einwanderer aus muslimischen Ländern. Damals stimmten fast 40 Prozent der Wähler für Donald Trump, der ein schnelles Friedensabkommen im Nahen Osten versprochen hatte.

Enttäuschung und Stimmungswandel: Da sich die Lage in Gaza und der Region jedoch nicht entspannt, sondern weiter zugespitzt hat, sind derzeit etwa 90 Prozent der amerikanischen Muslime mit Trumps Politik unzufrieden.

Entscheidende Bundesstaaten: Obwohl der Anteil der Muslime landesweit nicht so hoch ist wie in europäischen Ländern, könnten ihre Stimmen in sogenannten „Swing States“ wie Michigan das Ergebnis der Präsidentschafts- oder Kongresswahlen grundlegend verändern. (Zum Beispiel ist die Stadt Dearborn in Michigan die erste große Siedlung in den USA, in der Muslime die Mehrheit bilden).

Wut der Republikaner und kulturelle Konfrontation

Newsoms Initiative wurde von den politischen Gegnern, der Republikanischen Partei, mit scharfer Kritik aufgenommen:

Vorwurf der „Islamisierung“: Konservative Politiker werfen den Demokraten offen vor, Amerika aus dem Wunsch nach politischem Profit künstlich „islamisieren“ zu wollen.

Zerfall der Koalition: Experten sind der Meinung, dass die Koalition aus verschiedenen Nationalitäten und Religionsvertretern, die sich um Trump gebildet hatte, faktisch zerfallen ist. Derzeit lehnen auch zwei Drittel der jüdischen Bevölkerung in den USA einen direkten militärischen Konflikt mit dem Iran ab.

Von Kulturkämpfen zu religiösen Konflikten

Die Demokraten versuchen derzeit, sich als die einzige Kraft darzustellen, die Spannungen abbauen kann, und gewinnen das Publikum sogar mit Aussagen über die Einschränkung von Waffenlieferungen an Israel und die Verhängung von Sanktionen.

Experten betonen jedoch, dass die Innenpolitik der Vereinigten Staaten infolge dieser politischen Spiele nicht nur in ideologisch-kulturelle Debatten, sondern auch in einen Strudel aus immer tiefer werdenden religiösen Diskussionen und neuen Konflikten gezogen wird. Dennoch: In Kalifornienwird diese Entscheidung für Millionen in den USA lebende Muslime ein historischer Präzedenzfall für den Schutz ihrer Rechte auf staatlicher Ebene bleiben.