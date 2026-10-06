16-Jähriger lebt seit fünf Jahren in einem Teich

Der 16-jährige Iqbal Shaikh aus dem indischen Bundesstaat Westbengalen berichtet, dass er die letzten fünf Jahre größtenteils im Wasser verbracht hat. Der Teenager erklärt, dass eine unbekannte Hautkrankheit der Grund dafür sei, da das Wasser die Schmerzen und das Brennen lindere.

Berichten zufolge hat Iqbal Shaikh aus der Region Murshidabad in Westbengalen den Großteil der letzten fünf Jahre in einem kleinen Teich verbracht. Er sagt, das Wasser helfe dabei, seine „brennende Haut“ zu kühlen und die Schmerzen zu lindern.

Der Teenager und seine Familie haben bereits zahlreiche Krankenhäuser aufgesucht und sich auch an Heiler gewandt. Bisher konnten Experten jedoch keine eindeutige Diagnose stellen und keine wirksame Behandlung für Iqbals Leiden finden.

Fünf Jahre lang Tag und Nacht in einem Teich zu bleiben, ist für einen normalen Menschen kaum vorstellbar. Doch Iqbal und seine Angehörigen betonen, dass er unerträgliche Schmerzen verspürt, sobald er das Wasser für längere Zeit verlässt. Deshalb sieht er sich gezwungen, die meiste Zeit im Wasser zu verbringen.

Iqbal führt seinen ungewöhnlichen Zustand auch auf übernatürliche Kräfte zurück. Er glaubt, dass „Dschinns, Feen oder andere übernatürliche Wesen“ dahinterstecken könnten.

Kürzlich verbreiteten sich Videos des 16-Jährigen im Internet, in denen er bis zum Hals im Wasser steht. Die Aufnahmen lösten in den sozialen Medien hitzige Diskussionen aus, bei denen Nutzer verschiedene Theorien zu Iqbals Zustand äußerten.

Einige Nutzer auf der Plattform Reddit vermuteten, dass die Symptome des Teenagers auf eine seltene Krankheit namens Erythromelalgie hindeuten könnten.

Erythromelalgie betrifft meist die Füße, kann aber auch an anderen Körperteilen auftreten. Zu den häufigsten Symptomen gehören ein starkes Brennen oder Hitzegefühl sowie Rötungen der Haut.

Die genauen Ursachen der Erythromelalgie sind derzeit nicht vollständig geklärt. Einige Experten vermuten, dass genetische Faktoren eine Rolle spielen könnten. Ob Iqbal tatsächlich an dieser Krankheit leidet, ist jedoch noch nicht bestätigt.

Das ungewöhnliche Schicksal des Teenagers in Indien hat Berichten zufolge auch die Aufmerksamkeit von Anant Ambani, dem Erben des großen Ambani-Geschäftsimperiums, auf sich gezogen.

Berichten zufolge hat Anant Ambani die Reise des 16-jährigen Iqbal nach Mumbai organisiert, um ihn dort behandeln zu lassen und seinen Zustand abzuklären. Der Teenager wurde über 1.300 Meilen von Westbengalen nach Mumbai gebracht.

Nun wird erwartet, dass Iqbal von einem Ärzteteam in Mumbai untersucht wird. Die Spezialisten versuchen, eine genaue Diagnose für seinen rätselhaften Zustand zu stellen und, falls möglich, eine wirksame Behandlung zu finden.