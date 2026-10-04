Illegale Aktivitäten in indischem Hotel aufgedeckt: Usbekische Frau gerettet

·15·Welt
Illegale Aktivitäten in indischem Hotel aufgedeckt: Usbekische Frau gerettet

In der indischen Stadt Hyderabad führte die Polizei gemeinsam mit der Einheit zur Bekämpfung des Menschenhandels eine Razzia in einem Hotel durch. Dabei wurde eine illegale Aktivität aufgedeckt und mehrere ausländische Frauen wurden gerettet.

Wie die Zeitung The Hans India berichtet, nahm die Polizei zwei Männer namens Rammohan Reddy und Nikhil fest. Sie stehen im Verdacht, Hotelzimmer gemietet, illegale Aktivitäten organisiert und Kunden aus verschiedenen Bundesstaaten angelockt zu haben.

Ersten Berichten zufolge hieß es, alle geretteten Frauen seien usbekische Staatsbürgerinnen. Später jedoch der usbekischen in Indien wurde nach einer Untersuchung durch die Botschaft und die örtliche Polizei klargestellt, dass sich unter ihnen nur eine usbekische Staatsbürgerin befindet.

Um die Rechte und Interessen der usbekischen Staatsbürgerin zu schützen, hat die Botschaft Kontakt mit der Polizei von Hyderabad aufgenommen. Die Frau wurde in einer sozialen Einrichtung im Stadtteil Kukatpally untergebracht. Derzeit wird an ihrer Rückführung nach Usbekistan gearbeitet.

Im Zusammenhang mit dem Vorfall wurde gemäß der indischen Gesetzgebung ein Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

HyderabadMenschenhandelUsbekische BotschaftIndienKriminalität
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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