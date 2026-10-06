Berühmter Schriftsteller stirbt am Tag der Präsentation seines neuen Romans „Adam und Eva“

Die Weltliteratur und die britische politische Elite trauern um einen großen Verlust. Einer der meistgelesenen Autoren der Welt, ehemaliger aktiver Abgeordneter der Konservativen Partei und Peer, Jeffrey Archer ist im Alter von 86 Jahren plötzlich verstorben. Dies gab der renommierte Verlag HarperCollins , der die Werke des Schriftstellers verlegt, offiziell bekannt.

Es wird berichtet, dass der Autor in seinem Zuhause während einer Pause zwischen seinen kreativen Arbeiten friedlich und unerwartet aus dem Leben geschieden ist. Archer verstarb kurz vor der Präsentation seines neuen Werkes, das am 6. Oktober erscheinen sollte — „Adam und Eva“ (Adam and Eve).

Unvergleichliche Rekorde in der Literaturwelt: Zahlen und Fakten

Der Verlag HarperCollins würdigte Jeffrey Archers Status als wahre Legende der Verlagswelt:

300 Millionen verkaufte Exemplare: Die Werke des Autors wurden weltweit über 300 Millionen Mal verkauft und in 49 verschiedene Sprachen übersetzt;

Jahrelang an der Spitze der Rankings: Seine Bücher standen in den Bestsellerlisten der Sunday Times insgesamt 14 Jahre und fünf Monate , während sie in den Rankings der New York Times fünfeinhalb Jahre lang die Spitzenposition hielten;

Reiches literarisches Erbe: Er hinterließ über 30 bedeutende Romane, zwei Theaterstücke, mehr als 20 Kurzgeschichtensammlungen sowie vier Kinderbücher;

Seine berühmtesten Meisterwerke: Zu den Werken, die dem Autor weltweiten Ruhm einbrachten und die Herzen von Millionen Lesern gewannen, zählen die abenteuerreiche Familiensaga „Die Clifton-Saga“ sowie der berühmte Roman „Kain und Abel“ (Kane and Abel).

Politik, Gerichtsprozesse und das House of Lords

Jeffrey Archer war nicht nur ein produktiver Schriftsteller, sondern auch einer der profiliertesten Politiker Großbritanniens:

Parlament und lebenslange Peerage: Er war Abgeordneter der Konservativen Partei im britischen Parlament und erhielt 1992 für seine Verdienste um das Land den Status eines Peers auf Lebenszeit sowie den Titel eines Barons;

Aufsehenerregender Prozess und Haftstrafe: Im Jahr 2001 erlitt seine politische Karriere einen schweren Rückschlag. Er wurde wegen Meineids in einem früheren Verleumdungsprozess gegen die Zeitung Daily Star zu vier Jahren Haft verurteilt;

Rückkehr ins House of Lords: Nach seiner Entlassung im Jahr 2003 kehrte Archer in das House of Lords zurück und diente dort bis 2024 als Mitglied.

Das Leben von Jeffrey Archer, geprägt von politischen Stürmen, Gerichtsprozessen und enormen kreativen Erfolgen, ging als ein klassisches britisches Epos in die Geschichte ein.