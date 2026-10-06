Scharfe Erklärung von Erdoğan: Der Weltraum ist kein militärisches Schlachtfeld für einige wenige mächtige Staaten

·1·Welt
Scharfe Erklärung von Erdoğan: Der Weltraum ist kein militärisches Schlachtfeld für einige wenige mächtige Staaten

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan betonte nachdrücklich, dass die Militarisierung des Weltraums, seine Umwandlung in eine neue Front geopolitischer Rivalitäten und die Überlassung an das Monopol einiger weniger mächtiger Staaten absolut falsch und äußerst gefährlich seien.

In einer Rede in Ankara richtete der türkische Staatschef einen offenen Appell an die Weltgemeinschaft bezüglich des globalen Weltraumwettlaufs und erklärte, dass die Weltraumforschung das gemeinsame Erbe der Menschheit bleiben müsse.

„Der Weltraum darf nicht das Monopol einiger weniger Staaten sein“

Recep Tayyip Erdoğan sprach sich gegen die geopolitische Vorherrschaft bei der Erschließung und Nutzung des Weltraums aus:

  • Kein Preis, sondern ein gemeinsames Gut: „Das Weltraumrennen kann kein Wettbewerb sein, der nur zwischen wenigen Staaten stattfindet. Der Weltraum ist keine Trophäe, die derjenige beanspruchen kann, der zuerst dort ankommt“, betonte das türkische Staatsoberhaupt.

  • Gleiche Rechte für alle Staaten: Erdoğan forderte die Schaffung fairer und gleicher Bedingungen für alle Staaten, einschließlich der Entwicklungsländer, beim Zugang zu Weltraumprogrammen und Ressourcen.

Gefahr der Umwandlung in ein Rüstungsgebiet

Der türkische Präsident äußerte seine tiefe Besorgnis über die Folgen der jüngsten Entwicklungen, bei denen führende Militärmächte der Welt Technologien zur Zerstörung von Satelliten, orbitale Verteidigungslaser und Weltraumwaffen entwickeln:

  • Orbitale Bedrohung: Die Militarisierung des Weltraums verlagert geopolitische Konflikte von der Erde in den Weltraum und gefährdet die Sicherheit der gesamten Menschheit.

  • Notwendigkeit der Stärkung des Völkerrechts: Um diese Gefahr abzuwenden, wurde betont, dass es an der Zeit sei, im Rahmen der UN und anderer internationaler Organisationen verbindliche Abkommen zu treffen, die die Stationierung von Waffen im Weltraum verbieten.

Analysten zufolge spiegelt diese Erklärung des türkischen Staatschefs die strategischen Ambitionen Ankaras wider, ein unabhängiges nationales Weltraumprogramm zu entwickeln und bei der globalen Weltraumverwaltung mitzureden.

Recep Tayyip ErdoğanAnkaraWeltraumWeltraumrennenGeopolitik
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Mann nach KI-„Selfies“ mit Erdoğan festgenommen: Die Wahrheit hinter den Bildern enthülltMann nach KI-„Selfies“ mit Erdoğan festgenommen: Die Wahrheit hinter den Bildern enthüllt24 September 14:43Starker Regen verursacht Überschwemmungen in AnkaraStarker Regen verursacht Überschwemmungen in Ankara14 Juni 15:09Vater in der Türkei versuchte, 3-jährige Tochter aus dem Fenster zu werfenVater in der Türkei versuchte, 3-jährige Tochter aus dem Fenster zu werfen8 Juni 18:21Pentagon bestätigt orbitale Angriffssysteme: Wann geht die „Goldene Kuppel“ in Betrieb?Pentagon bestätigt orbitale Angriffssysteme: Wann geht die „Goldene Kuppel“ in Betrieb?15 September 13:23Wiederholt sich das Universum unendlich oft? Wissenschaftler berechnen den Neubeginn der GeschichteWiederholt sich das Universum unendlich oft? Wissenschaftler berechnen den Neubeginn der Geschichte1 Oktober 00:10„Wir werden die Türkei und Pakistan hart bestrafen!“: Scharfe Drohung der Huthi gegen Ankara„Wir werden die Türkei und Pakistan hart bestrafen!“: Scharfe Drohung der Huthi gegen Ankara20 September 12:48
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?