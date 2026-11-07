Ist Putins vorgeschlagener „Gashub“ gescheitert? Türkei stellt Russland Bedingungen

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Ist Putins vorgeschlagener „Gashub“ gescheitert? Türkei stellt Russland Bedingungen

Die Türkei beabsichtigt, die Importmengen von Erdgas aus Russland zu reduzieren und stattdessen auf günstigere alternative Versorgungsquellen umzusteigen. Sollte Moskau seine Preispolitik nicht überdenken und Rabatte gewähren, wird Ankara die Käufe weiter drosseln.

Diese deutliche Erklärung gab der türkische Minister für Energie und natürliche Ressourcen, Alparslan Bayraktar, auf einer Konferenz in Istanbul ab.

„Es geht nicht um Politik, sondern um den Preis“: Die feste Haltung der Türkei

Der Energieminister erläuterte Ankaras Position offen und mit Zahlen:

  • Warum wird US-Gas gewählt? „Der Grund, warum wir weniger Gas aus Russland und mehr aus den USA kaufen, ist ganz einfach: Hier gibt es keine Politik, es geht nur um den Preis. Russisches Gas ist übermäßig teuer“, betonte Bayraktar.

  • Kein vollständiger Verzicht, aber Alternativen werden gefunden: Offizielles Ankara will nicht vollständig auf russisches Gas verzichten, wird aber weiterhin gemäß den Marktregeln die günstigsten und erschwinglichsten Angebote wählen.

  • 14 Importwege: Der Minister betonte, dass die Türkei kein Monopol in der Energieversorgung zulassen werde – das Land importiert derzeit Gas über 14 verschiedene Wege (einschließlich Pipelines aus Russland, Aserbaidschan und dem Iran sowie Terminals für Flüssigerdgas).

Was wurde aus Putins „Türkischer Gashub“-Projekt?

Im Jahr 2022 schlug der russische Präsident Wladimir Putin vor, als Ersatz für die gesprengten „Nord Stream“-Pipelines einen großen Gashub auf türkischem Territorium zu errichten.

  • Ankaras Plan: Die Türkei unterstützte diese Idee, schlug jedoch vor, den Hub in eine unabhängige Plattform zu verwandeln, über die nicht nur russisches, sondern auch Gas aus allen Nachbarländern nach Europa verkauft werden kann.

  • Die Kälte von „Gazprom“: Laut Berichten von Bloomberg hat der russische Monopolist „Gazprom“ in letzter Zeit das Interesse am Gashub in der Türkei fast vollständig verloren, und das Projekt wird innerhalb des Unternehmens kaum noch diskutiert.

Ankaras Preisbedingung zeigt, dass Russlands Position auf einem seiner größten und wichtigsten Märkte weiter schwächelt.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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