Person festgenommen, die vor einem Gerichtsgebäude in New York ein Feuer legen wollte (Video)

Am 20. Juli dieses Jahres kam es vor dem Einwanderungsgericht im New Yorker Stadtteil Manhattan zu einem Brandstiftungsversuch. Der Vorfall wurde von Überwachungskameras außerhalb des Gebäudes aufgezeichnet.

Die verbreiteten Aufnahmen zeigen einen unbekannten Mann, der vor dem Gerichtsgebäude absichtlich ein Feuer legte. Nach Eingang der Meldung trafen Einsatzkräfte vor Ort ein und konnten den Brand in kurzer Zeit löschen.

Strafverfolgungsbehörden nahmen den Tatverdächtigen direkt am Tatort fest. Nach vorläufigen Informationen wurde bei dem Vorfall niemand verletzt und das Gebäude nicht ernsthaft beschädigt.

Derzeit laufen die Ermittlungen zu diesem Vorfall. Die Behörden klären die Hintergründe der Tat sowie die Motive des Verdächtigen.