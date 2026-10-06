Schülerin greift in Istanbul Mitschüler mit einem Messer an

In einer Mittelschule im Istanbuler Stadtteil Başakşehir kam es zu einer Messerattacke. Bei dem Vorfall wurden 8 Schüler verletzt, von denen einer im Krankenhaus verstarb. Dies berichtete die Nachrichtenagentur APA.

Es wurde bekannt, dass sich der Vorfall am 6. Oktober gegen 08:40 Uhr in der Şeyh Şamil İmam Hatip Mittelschule in Kayaşehir ereignete. Der Angriff wurde von einer 15-jährigen Schülerin verübt, die eine andere Schule besucht. Sie drang mit einem Messer in das Schulgebäude ein und griff die Schüler an.

Die verletzten Schüler wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Angreiferin wurde vom Sicherheitspersonal festgehalten und der Polizei übergeben. Gegen sie wurden Ermittlungen eingeleitet.

Zunächst hatte das Gouverneursamt Istanbul gemeldet, dass 5 Schüler verletzt wurden. Später teilte das Gesundheitsministerium mit, dass insgesamt 8 Personen verletzt wurden. Einer der Verletzten befand sich in kritischem Zustand und verstarb trotz der Bemühungen der Ärzte.

Im Zusammenhang mit dem Vorfall wurde eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet. Zudem wurde der Schulbetrieb an der betroffenen Schule in Istanbul für den 6. und 7. Oktober ausgesetzt.