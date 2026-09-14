Am 5. Spieltag der Saison 2026/27 in der türkischen Süper Lig kam es zu einem dramatischen Ergebnis und einer schwerwiegenden Wende, die die usbekischen Fußballfans so nicht erwartet hatten. Der Aufsteiger Amedspor empfing den Istanbuler Klub Başakşehir in seinem eigenen Stadion und feierte einen sensationellen und vernichtenden 5:0-Sieg. In diesem Duell standen die Stars der usbekischen Nationalmannschaft, Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev, von Beginn an in der Startelf. Die makellose Torserie unseres 31-jährigen Kapitäns, der seit Saisonbeginn in vier Spielen in Folge getroffen hatte, endete jedoch in Diyarbakır.

Der nigerianische Stürmer Gift Orban, der zum wahren Helden des Spiels avancierte, erzielte drei Tore gegen Başakşehir und schloss in der Torschützenliste zu Galatasaray-Star Victor Osimhen auf. Warum brach die Abwehr der Istanbuler nach dem Eigentor kurz vor der Halbzeit komplett zusammen, wie wird Shomurodov den „Goldenen Schuh“ gegen die nigerianischen Stürmer verteidigen und was entscheidet das Spiel am 20. September für Başakşehir?

5 Gegentore von Amedspor: Details zum Debakel in Diyarbakır

Das Aufeinandertreffen wurde zu einem unerwarteten taktischen Kopfzerbrechen für die Gäste:

Unerwartetes Eigentor in der 45.+1 Minute: Das Eigentor von Emin Bayram in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit machte alle Pläne von Başakşehir zunichte;

Gift Orbans 23-minütige Gala: Der nigerianische Stürmer, der in der zweiten Halbzeit aufdrehte, erzielte in der 51. und 55. Minute zwei Tore und krönte seinen Hattrick in der 74. Minute mit einem perfekten Schuss (4:0);

Der Schlusspunkt durch Mbaye Diagne: Der erfahrene Torjäger Diagne, der in der 83. Minute eingewechselt wurde, stellte den Endstand auf 5:0;

Auswechslung des usbekischen Duos: Vor dem Hintergrund der unbefriedigenden Leistung nahm der Trainerstab Abbosbek Fayzullayev in der 63. Minute und Eldor Shomurodov in der 82. Minute vom Platz.

Heftiger Kampf um die Torjägerkanone: Shomurodov zwischen zwei Nigerianern

Der Kampf um den „Goldenen Schuh“ in der türkischen Meisterschaft hat eine neue, intensive Phase erreicht:

Der historische Erfolg des letzten Jahres: In der vergangenen Saison lieferte sich Shomurodov bis zum letzten Spieltag ein Duell mit dem Trabzonspor-Legionär Paul Onuachu, wobei beide mit jeweils 22 Toren Torschützenkönige der Liga wurden;

Osimhen und Orban führen mit 6 Treffern: Derzeit führt Galatasaray-Star Victor Osimhen mit 6 Toren die Liste an, und auch Gift Orban, der gegen Başakşehir traf, hat nun 6 Tore auf dem Konto und teilt sich die Spitzenposition;

Die Verfolgergruppe: Erfahrene Stars wie Eldor Shomurodov, Mohamed Salah und Dušan Vlahović, die jeweils 4 Tore erzielt haben, jagen die beiden Spitzenreiter;

Die Aufgabe, den Status zu wahren: Um gegen Orban, der die Schulen französischer, deutscher und italienischer Klubs durchlaufen hat, und den Star Osimhen bestehen zu können, muss Shomurodov nun noch häufiger und konstanter treffen.

Vier Spieltage ohne Sieg: Was erwartet Başakşehir?

Der Istanbuler Klub hat im vierten Spiel in Folge Punkte liegen gelassen und rutscht in der Tabelle ab:

Zeit, die Krise zu stoppen: Die Niedergeschlagenheit innerhalb der Mannschaft und die groben Fehler in der Abwehr müssen umgehend behoben werden;

Der Test am 20. September: Istanbul Başakşehir bestreitet das nächste Spiel am 6. Spieltag am 20. September zu Hause gegen Gençlerbirliği;

Die Aufgabe für Shomurodov und Fayzullayev: Die Fans erwarten von den Führungsspielern unserer Nationalmannschaft im Heimspiel eine glanzvolle Leistung und die Tore, die den Sieg bringen.

Auch wenn die hohe Niederlage von Başakşehir in Diyarbakır ein schwerer Schlag für die Abwehr des Teams war, ist der Kampf um die Torjägerkrone für Eldor Shomurodov nun in eine wirklich heiße Phase eingetreten.

Glauben Sie, dass Eldor Shomurodov die nigerianischen Stars Victor Osimhen und Gift Orban überholen und auch in dieser Saison den „Goldenen Schuh“ der Süper Lig gewinnen kann? Kann sich Başakşehir nach diesem schweren Schlag im Spiel gegen Gençlerbirliği am 20. September erholen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Analyse über unsere Landsleute in der türkischen Meisterschaft mit allen Fußballfans und Ihren Liebsten!