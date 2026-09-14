Nach der unerwarteten 0:5-Niederlage gegen den Aufsteiger Amedspor am 5. Spieltag der türkischen Süper Lig haben internationale Statistikplattformen die Leistungen der Spieler bewertet. Das weltweit renommierte Portal Flashscore veröffentlichte die individuellen Ratings aller Akteure nach dem Aufsehen erregenden Spiel in Diyarbakır. Die Stars der usbekischen Nationalmannschaft, Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev, die in der Startelf von Başakşehir standen, wurden vor dem Hintergrund des kollektiven Versagens der Mannschaft von Experten schlecht bewertet.

Eldor Shomurodov erhielt nur 5,4 Punkte und zählte damit zu den schwächsten Akteuren auf dem Platz, während die Leistung von Abbosbek Fayzullayev mit 6,1 Punkten bewertet wurde. Der nigerianische Stürmer Gift Orban, der aufseiten der Gastgeber glänzte, wurde mit 9,2 Punkten zum absoluten Star des Spieltags.

Warum sanken die Statistiken der usbekischen Legionäre bei den Pässen und Torschüssen so stark ab, mit welchen Werten überzeugten die Leistungsträger von Amedspor und welche Lehren zieht Başakşehir, das bei 4 Punkten feststeckt, aus dieser tiefgehenden Analyse?

Die Zahlen von Shomurodov und Fayzullayev: Eine Flashscore-Analyse

Die internationale Plattform bewertete das Spiel der beiden usbekischen Offensivspieler mit folgenden Werten:

Eldor Shomurodov (5,4 Punkte): Der Kapitän, der 82 Minuten auf dem Platz stand, gab nur einen Torschuss ab; von insgesamt 19 Pässen kamen 11 an (eine Passquote von nur 58 Prozent).

Abbosbek Fayzullayev (6,1 Punkte): Der Flügelspieler, der 62 Minuten lang aktiv war, gab 2 Torschüsse ab; von seinen 18 Pässen erreichten 11 ihr Ziel (Passquote 61 Prozent).

Der Faktor Ballbesitz: Die Werte beider Spieler blieben niedrig, da das Mittelfeld von Başakşehir das Zentrum gegen den Gegner komplett verlor und die Stürmer nicht mit qualitativ hochwertigen Bällen versorgt wurden.

Gift Orban und Ermal Krasniqi: Die Helden des Spiels mit über 9 Punkten

Der Sieg der Gastgeber spiegelte sich auch in der individuellen Statistik wider:

Gift Orban (9,2 Punkte) – der beste Spieler der Partie: Der nigerianische Stürmer gab 6 Torschüsse ab, erzielte einen Doppelpack/Hattrick und wurde zum absoluten Anführer, indem er die gegnerische Abwehr ständig unter Druck setzte.

Ermal Krasniqi (9,0 Punkte): Der Mittelfeldspieler von Amedspor knackte ebenfalls die 9-Punkte-Marke und ließ den Gästen im Zentrum sowie beim Spielaufbau keine Chance.

Taktische Überlegenheit: Die Gastgeber übertrafen Başakşehir in allen Belangen, insbesondere beim aggressiven Pressing und bei der Balleroberung.

Kluft in der Tabelle: 4 Punkte gegen 10 Punkte

Die Zahlen spiegeln die reale Situation in der Tabelle deutlich wider:

Amedspor auf dem dritten Platz: Nach diesem Sieg hat der Liga-Neuling 10 Punkte auf dem Konto und ist in die Top 3 der türkischen Meisterschaft gesprungen.

Başakşehir mit 4 Punkten im Sumpf: Die Istanbuler, die im vierten Spiel in Folge Punkte liegen ließen, verweilen auf dem 13. Tabellenplatz und nähern sich der Gefahrenzone.

Zeit für Schlussfolgerungen: Von Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev wird erwartet, dass sie diese negative Statistik in den kommenden Runden durchbrechen und wieder ihre gewohnte Top-Leistung zeigen.

Diese von Flashscore veröffentlichten niedrigen Bewertungen sind ein ernstes Warnsignal für den Trainerstab von Başakşehir und erfordern eine sofortige Überarbeitung des Zusammenspiels zwischen Angriff und Mittelfeld.

Sind diese niedrigen Bewertungen für Shomurodov und Fayzullayev Ihrer Meinung nach gerechtfertigt, oder hat sich die allgemeine Instabilität des Teams direkt negativ auf ihre Werte ausgewirkt? Können Eldor und Abbos in der nächsten Runde auf dem Platz eine angemessene Antwort auf diese Kritik geben? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese detaillierte statistische Analyse zur Karriere der usbekischen Stars in der Türkei mit allen Fußballfans und Freunden!