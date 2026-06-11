Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auf den grünen Rasenplätzen Nordamerikas hat offiziell begonnen! Während die usbekische Nationalmannschaft ihr historisches Debüt in der Endrunde gibt, verfolgen die internationalen Medien unsere Stars genau. Besonders die Führung des renommierten türkischen Klubs Basaksehir äußerte sich äußerst positiv und ermutigend über den aufstrebenden Fußballstar unseres Landes und Liebling der Fans, Abbosbek Fayzullayev.

In einer Erklärung gegenüber den türkischen Medien lobte der offizielle Pressesprecher des Istanbuler Klubs, Gökhan Yılmaz, das Potenzial des talentierten usbekischen Spielers und drückte sein großes Vertrauen in ihn aus:

„Wir wünschen allen fünf Spielern unseres Klubs, die an dieser Weltmeisterschaft teilnehmen, viel Glück und Erfolg. Wir erwarten von Abbosbek Fayzullayev eine bedeutende und würdige Leistung für seine Nationalmannschaft. Wir glauben voll und ganz an sein Potenzial und seine magischen Bewegungen auf dem Spielfeld. Wir hoffen, dass er bei diesem prestigeträchtigen Turnier nicht nur Usbekistan, sondern auch den Namen Basaksehir in der Welt bekannt machen wird“, betonte Gökhan Yılmaz.

Wie unseren Fans bekannt ist, beginnen die „Weißen Wölfe“ unter der Leitung von Fabio Cannavaro ihr historisches Turnier in der Gruppe K. Unsere Vertreter kämpfen um den Einzug in die nächste Runde gegen einen der Giganten des Weltfußballs, Portugal unter der Führung von Cristiano Ronaldo, das kampfstarke Kolumbien aus Südamerika und die Demokratische Republik Kongo aus Afrika. In einer solch schwierigen und spannenden Gruppe sind die schnellen und unvorhersehbaren Spielzüge kreativer Mittelfeldspieler wie Abbosbek Fayzullayev für unser Team von entscheidender Bedeutung.

Es sei daran erinnert, dass die Spiele der Weltmeisterschaft 2026 heute, am 11. Juni, begonnen haben und bis zum 19. Juli andauern werden. Wir glauben daran, dass unsere Helden wie Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev auf diesen Plätzen Geschichte schreiben werden!

Verfolgen Sie die Details des ersten historischen WM-Spiels von Abbosbek Fayzullayev, exklusive Nachrichten aus dem Basaksehir-Lager und alle heißen Updates zur Weltmeisterschaft gemeinsam mit uns auf Zamin!