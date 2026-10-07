54-jähriger Brite beeindruckt alle: Er überquerte zwei Ozeane allein in 327 Tagen mit dem Ruderboot

Der 54-jährige Brite Dave Bell überquerte allein in einem Ruderboot den Pazifischen und den Indischen Ozean und legte dabei eine Strecke von fast 29.000 Kilometern zurück. Seine lange Reise begann in Peru und endete nach 327 Tagen in Kenia.

Während der Reise ruderte Bell durchschnittlich 12 Stunden am Tag. Auf seiner extremen Reise stieß er mehrfach auf technische Probleme. Unter anderem brach das Ruder des Bootes dreimal, was Reparaturen mitten auf dem Meer erforderte. Einmal stand das Boot sogar kurz vor dem Kentern.

Als er an Land ankam, hatte Bell aufgrund der langen Zeit auf See zunächst Schwierigkeiten, selbstständig zu gehen, und benötigte Hilfe.

Nun wartet der britische Abenteurer darauf, dass sein Rekord für die längste ohne fremde Hilfe geruderte Strecke offiziell anerkannt wird.