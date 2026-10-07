54-jähriger Brite beeindruckt alle: Er überquerte zwei Ozeane allein in 327 Tagen mit dem Ruderboot

·10·Welt
54-jähriger Brite beeindruckt alle: Er überquerte zwei Ozeane allein in 327 Tagen mit dem Ruderboot

Der 54-jährige Brite Dave Bell überquerte allein in einem Ruderboot den Pazifischen und den Indischen Ozean und legte dabei eine Strecke von fast 29.000 Kilometern zurück. Seine lange Reise begann in Peru und endete nach 327 Tagen in Kenia.

Während der Reise ruderte Bell durchschnittlich 12 Stunden am Tag. Auf seiner extremen Reise stieß er mehrfach auf technische Probleme. Unter anderem brach das Ruder des Bootes dreimal, was Reparaturen mitten auf dem Meer erforderte. Einmal stand das Boot sogar kurz vor dem Kentern.

Als er an Land ankam, hatte Bell aufgrund der langen Zeit auf See zunächst Schwierigkeiten, selbstständig zu gehen, und benötigte Hilfe.

Nun wartet der britische Abenteurer darauf, dass sein Rekord für die längste ohne fremde Hilfe geruderte Strecke offiziell anerkannt wird.

Dave BellRuderbootPazifischer OzeanIndischer OzeanWeltrekord
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Globale Klimabedrohung: Über 347 Millionen Kinder durch El-Niño-Phänomen gefährdetGlobale Klimabedrohung: Über 347 Millionen Kinder durch El-Niño-Phänomen gefährdetGestern 12:55Fischer nach acht Tagen lebend aus dem Ozean gerettetFischer nach acht Tagen lebend aus dem Ozean gerettet9 September 14:47Veränderungen im inneren Erdkern entdeckt — StudieVeränderungen im inneren Erdkern entdeckt — Studie2 Juni 21:04Überschwemmungen in Bangkok: Lebensmittelmarkt schwimmt, 327 Mio. Dollar Schaden (Video)Überschwemmungen in Bangkok: Lebensmittelmarkt schwimmt, 327 Mio. Dollar Schaden (Video)28 September 20:16Rooney hielt sein Versprechen: Er ruderte „Wikinger-Stil“ auf dem HudsonRooney hielt sein Versprechen: Er ruderte „Wikinger-Stil“ auf dem Hudson20 Juli 09:10Schweizer Neutralität — Geschichte und Gegenwart: Sacharowa kritisiert Bern scharfSchweizer Neutralität — Geschichte und Gegenwart: Sacharowa kritisiert Bern scharf31 Juli 12:50
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?