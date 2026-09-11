Foto: Kristina Solovyova, RIA Novosti

Das Treffen zwischen zwei großen Weltpolitikern im luxuriösen Kongress- und Ausstellungszentrum 'Bharat Mandapam', dem Veranstaltungsort des 18. BRICS-Gipfels in Neu-Delhi, hat für großes Aufsehen gesorgt. Der russische Präsident Wladimir Putin und der indische Premierminister Narendra Modi erzielten eine historische Einigung zur weiteren Stärkung ihrer bilateralen 'besonderen und privilegierten strategischen Partnerschaft' inmitten geopolitischer Unsicherheiten und globalen Drucks. Das symbolische Geschenk, das Modi seinem russischen Amtskollegen zu Beginn des Treffens überreichte, wird von Analysten nicht nur als diplomatisches Zeichen gewertet, sondern als tiefgründiger philosophischer Schritt, der den Geist der gesamten Verhandlungen prägte. Welche Themen wurden hinter verschlossenen Türen in Delhi vereinbart, welche Bedeutung verbirgt sich hinter dem 2000 Jahre alten Buch 'Tirukkural' und wie wird sich das Bündnis zwischen Modi und Putin auf die Zukunft der BRICS auswirken?

Das Treffen im 'Bharat Mandapam' und das Geheimnis des philosophischen Geschenks

Schon in den ersten Minuten des Dialogs in der Hauptarena des Gipfels fielen besondere Details auf:

Begrüßung im Zentrum des 'Bharat Mandapam': Der russische Staatschef traf im Hauptkomplex des Gipfels ein und wurde vom indischen Premierminister mit hohem diplomatischem Respekt persönlich empfangen;

Das 2000 Jahre alte Geschenk 'Tirukkural': Zu Beginn der Gespräche überreichte Narendra Modi Wladimir Putin das antike Buch 'Tirukkural', das vor zweitausend Jahren vom großen tamilischen Dichter und Philosophen Tiruvalluvar verfasst und eigens ins Russische übersetzt wurde;

Philosophie der Gerechtigkeit und Regierungsführung: 'Tirukkural' verkörpert den Sinn des Lebens, weise Staatsführung, Gerechtigkeit und Mitgefühl; Modi betonte, dass dieses Werk auch in Zeiten moderner globaler Führungskrisen nichts an Aktualität verloren hat;

Diplomatie des persönlichen Vertrauens: Dass sich die beiden Staatschefs innerhalb der letzten zwei Wochen zum zweiten Mal persönlich trafen (nach dem Treffen in Bischkek), zeigte, dass die Beziehungen zwischen dem Kreml und Delhi eine hohe Dynamik erreicht haben.

'Unbeugsame Partnerschaft' vor dem Hintergrund geopolitischer Stürme

Das indische Außenministerium gab nach Abschluss der Gespräche eine offizielle Erklärung ab und verkündete die feste Position der Parteien:

Stabilität der privilegierten Beziehungen: In der offiziellen Erklärung aus Delhi wurde festgestellt, dass die 'besondere und privilegierte strategische Partnerschaft' zwischen Russland und Indien trotz der scharfen geopolitischen Unsicherheiten in der Welt ein deutliches Wachstum und Widerstandsfähigkeit zeigt;

Wachstum trotz Sanktionen und Zöllen: Trotz der Forderungen der westlichen Koalition nach Handels- und Energiebeschränkungen streben beide Länder an, die Abrechnungsmechanismen in nationalen Währungen weiter auszubauen;

Ein Schritt in Richtung einer multipolaren Ordnung: Während der Gespräche wurde anerkannt, dass die BRICS-Plattform zu einer unabhängigen Arena geworden ist, die das globale Machtgleichgewicht aufrechterhält.

Was bedeutet dieser Besuch für die Weltpolitik und die Region?

Dieses Treffen in Neu-Delhi verändert die internationale Agenda aus mehreren wichtigen Gründen:

Das Scheitern der westlichen Isolation: Der offizielle Empfang Putins in der Hauptstadt des bevölkerungsreichsten und am schnellsten wachsenden Landes der Welt zeigte deutlich, dass die Versuche, Russland von der Außenwelt zu isolieren, nicht funktioniert haben;

Indiens unabhängiger Kurs: Premierminister Modi hat trotz externen Drucks die nationalen Interessen und die Prinzipien einer multivektoralen Außenpolitik gewahrt;

Energie- und Handelskorridore: Strategische Projekte bezüglich des internationalen Verkehrskorridors 'Nord-Süd' und der Energiesicherheit treten in eine neue Entwicklungsphase ein.

Welches politische und philosophische Signal verbirgt sich Ihrer Meinung nach hinter Narendra Modis Geschenk des 2000 Jahre alten Werks 'Tirukkural' über Staatskunst und Gerechtigkeit an Wladimir Putin? Wie wird sich diese Annäherung zwischen Indien und Russland auf das globale Machtgleichgewicht in einer modernen Welt unter westlichem Druck auswirken? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der brisantesten politischen Details des BRICS-Gipfels mit allen Geopolitik-Interessierten!