Belarus und Iran unterzeichnen strategisches Abkommen für 2027–2031

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Belarus und Iran unterzeichnen strategisches Abkommen für 2027–2031

Die Annäherung zwischen Staaten, die auf internationaler Ebene mit scharfen Sanktionen des Westens konfrontiert sind, tritt in eine neue Phase ein. Belarus und Iran bereiten die Unterzeichnung eines historischen umfassenden Abkommens über eine strategische Partnerschaft vor, um ihre bilateralen Beziehungen offiziell zu stärken.

Dies gab der Vorsitzende der Abgeordnetenkammer der Nationalversammlung von Belarus Igor Sergejenko bei einem offiziellen Treffen mit dem Außerordentlichen und Bevollmächtigten Botschafter der Islamischen Republik Iran Alireza Sanei (Alireza Sanoei) bekannt.

2027–2031: Umfassende Partnerschaft und ein „Fahrplan“

Während des Treffens wurden strategische Dokumente erörtert, die die Kooperationsbereiche der beiden Staaten in den kommenden Jahren festlegen:

„Belarus und Iran bereiten intensiv die Unterzeichnung eines umfassenden Abkommens über eine strategische Partnerschaft für die Jahre 2027–2031 sowie eines neuen ‚Fahrplans‘ für die umfassende Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern vor“, betonte Igor Sergejenko.

Der Sprecher stellte außerdem fest, dass belarussische Abgeordnete unter effektiver Nutzung diplomatischer Mechanismen aktiv an der Ausarbeitung und Formalisierung dieses bedeutenden Dokumentenpakets mitwirken.

Westliche Beschränkungen und Minsks Kurs in Richtung „Globaler Süden“

Diese Annäherung gewinnt vor dem Hintergrund geopolitischer Veränderungen besondere Bedeutung:

  • Allianz gegen Sanktionen: Beide Staaten stehen unter den schweren wirtschaftlichen und politischen Beschränkungen, die von westlichen Ländern verhängt wurden;

  • Suche nach neuen Märkten: Unter dem Druck der Sanktionen überprüft Minsk seine außenwirtschaftliche Ausrichtung aktiv neu und baut die Beziehungen zu Partnern in Asien, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika zügig aus.

Die fünfjährige strategische Partnerschaft zwischen Teheran und Minsk dürfte die Integration in den Bereichen Handel, Wirtschaft, Industrie, Logistik und Sicherheit auf eine neue Stufe heben.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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