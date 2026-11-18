Die usbekische Nationalmannschaft Saudi-Arabien schlug mit 2:1. Nach dem Spiel äußerte sich Cheftrainer Fabio Cannavaro nicht nur zufrieden über den wichtigen Sieg, sondern sprach auch offen Mängel an, die im Team noch behoben werden müssen. Was fordert der italienische Trainer von den Verteidigern, warum ließ das Tempo unserer Spieler nach, nachdem der Gegner eine Rote Karte erhalten hatte, und welche taktische Entscheidung steckt hinter dem Doppelpack von Schersod Esanow? Warum war dieser Sieg für Cannavaro wichtig? Nachdem die usbekische Nationalmannschaft im Testspiel gegen Russland mit 2:3 verloren hatte, Saudi-Arabienstand das Duell gegen an. Cannavaro verhehlte nicht, dass diese Niederlage die Moral der Mannschaft beeinträchtigt hatte. Er betonte, dass die Spieler trotz guter Ansätze im Spiel gegen Russland letztlich den Sieg aus der Hand gaben, was sich negativ auf die Stimmung ausgewirkt habe. Saudi-ArabienIm Spiel gegen wurde jedoch trotz schwerwiegender Personalsorgen ein besonderer Schwerpunkt auf das kollektive Zusammenspiel gelegt. Der Trainer hatte die Spieler gebeten, auf dem Platz als geschlossene Einheit aufzutreten, und laut seiner Einschätzung haben die Jungs diese Aufgabe gemeistert. „Ich freue mich sehr für meine Spieler und über diesen Sieg. Obwohl wir heute einige schwere Ausfälle zu verzeichnen hatten, habe ich die Jungs gebeten, als geschlossene Mannschaft aufzutreten. Sie haben wirklich als Team gespielt und eine der stärksten Nationalmannschaften Asiens geschlagen. In der ersten Halbzeit haben wir einen sehr guten Fußball gezeigt“, sagte Cannavaro. Allerdings sorgte bei dem Trainer in gewissen Spielphasen eine allzu große Nachlässigkeit der Akteure für Sorge. Nach dem Platzverweis für den saudi-arabischen Spieler ließ Usbekistan nach und drosselte das Tempo. Cannavaro betonte, dass dies nicht das erste Mal vorgekommen sei. „Ich ziehe es vor, gegen zehn Mann zu spielen“: Das Problem nach der Roten Karte Cannavaro ist der Ansicht, dass die Motivation der verbleibenden Spieler steigt, wenn eine gegnerische Mannschaft einen Akteur verliert. Sie setzen mehr Energie ein, um die Lücke des Mitspielers zu schließen, sich zu beweisen und das Team aus einer schwierigen Situation zu führen. Umgekehrt kann sich ein zahlenmäßig überlegenes Team manchmal zu sicher fühlen und nachlässig werden, weil es glaubt, das Spiel im Griff zu haben. Genau diese Situation hält der italienische Trainer für gefährlich. „Manchmal im Fußball ziehe ich es vor, in numerischer Gleichheit oder sogar mit einem Mann weniger zu spielen, anstatt mit einem Mann mehr auf dem Platz zu stehen. Denn in Unterzahl zeigen die Spieler mehr Charakter und Einsatz, während sie in Überzahl dazu neigen, sich zu entspannen“, so der Trainer. Er räumte ein, dass er in der Schlussphase am Spielfeldrand nervös war, da er wusste, dass Saudi-Arabien auch mit zehn Mann gefährliche Situationen kreieren kann. Dennoch lobte Cannavaro den Einsatz der Spieler. Er betonte, dass die Teammitglieder bis zum Ende kämpften, viel liefen und einen verdienten Sieg einfuhren.

Was verändert Cannavaro im usbekischen Fußball? Auf der Pressekonferenz wurde der Trainer auf eine Parallele angesprochen, die in den Spielen gegen Russland und Saudi-Arabien zu beobachten war – das Nachlassen des Spieltempos in der zweiten Halbzeit. Cannavaro erklärte, dass es nicht korrekt sei, die beiden Partien miteinander zu vergleichen. Seiner Ansicht nach habe auch die Rote Karte des Gegners den Spielverlauf gegen Saudi-Arabien beeinflusst. Gleichzeitig ging der italienische Fachmann auf die taktischen Veränderungen im Spielstil der usbekischen Nationalmannschaft ein. Er betonte, dass das Team bestrebt sei, unabhängig vom Gegner stets das eigene Spiel auf dem Platz durchzuziehen. „Früher agierte Usbekistans Nationalmannschaft eher vorsichtig, legte den Hauptfokus auf die Defensive und lauerte auf eigene Chancen. Doch dieser Stil gefällt mir nicht. Ich möchte, dass meine Mannschaft das Spiel kontrolliert und viele gefährliche Torchancen kreiert“, sagte Cannavaro. Diese Aussagen spiegeln deutlich die Erwartungen des Trainers an die Mannschaft wider: nicht nur verteidigen und auf Fehler des Gegners warten, sondern Ballkontrolle, Offensivdrang und die Initiative ergreifen. Welche Anforderungen stellt der ehemalige Weltmeister an seine Verteidiger? Cannavaro war während seiner aktiven Laufbahn einer der weltbesten Abwehrspieler. Daher wurde er auf der Pressekonferenz auch zu Fehlern in der usbekischen Defensive und dem Fehlen von Führungsspielern befragt. Der Trainer führte dieses Problem nicht allein auf die Rückkehr verletzter Stammspieler zurück. Er erklärte, dass eine der größten Herausforderungen für einen Nationaltrainer die stark begrenzte Zeit für die kontinuierliche Arbeit mit den Spielern sei. Auf Vereinsebene haben Trainer die Möglichkeit, täglich mit den Spielern zu arbeiten, Fehler zu analysieren und diese abzustellen. In der Nationalmannschaft sind die Lehrgänge hingegen kurz. Deshalb muss jede Trainingseinheit optimal genutzt werden. Cannavaro äußerte sich erfreut über den Lernwillen der Abwehrspieler. Er betonte jedoch ausdrücklich, dass die wichtigste Eigenschaft in der Defensive nicht körperliche Stärke oder Schnelligkeit sei, sondern die Fähigkeit, die Konzentration keine Sekunde lang zu verlieren. „Ein Verteidiger darf niemals auch nur für eine Sekunde seine Konzentration verlieren, er muss clever sein und das Geschehen auf dem Platz spüren. Er muss wissen, wann er absichern muss, wann er ins Pressing gehen und wann er den Ball einfach aus dem Strafraum klären muss“, erklärte der Weltmeister mit der italienischen Nationalmannschaft. Folglich fordert Cannavaro von den Defensivakteuren neben körperlicher Fitness auch Spielverständnis, Antizipation und die Fähigkeit, richtige Entscheidungen zu treffen. Von welchen Spielern erwartet der Trainer mehr? Bei der Bilanzziehung des November-Lehrgangs räumte Cannavaro ein, dass es im Team noch reichlich individuelle Defizite gibt. Er gab Spielern auf verschiedenen Positionen konkrete Aufgaben mit auf den Weg. Die Verteidiger sollen in einfachen Situationen keine Bälle leichtfertig verlieren.

Die defensiven Mittelfeldspieler müssen vor der Ballannahme das Spielfeld mustern und die nächste Aktion im Voraus planen.

Die Flügelspieler sollten sich nicht davor scheuen, im Eins-gegen-Eins den Gegner zu umspielen. Der Trainer ist überzeugt, dass die Arbeit an diesen Schwächen von entscheidender Bedeutung ist, um das allgemeine Niveau der Mannschaft zu steigern. Gleichzeitig befürwortet Cannavaro es, jungen Spielern Einsatzzeiten gegen starke Gegner zu geben. Für ihn zählt in Testspielen weniger das Resultat als vielmehr die gesammelte Erfahrung und die Entwicklung der Spieler.