Die usbekische Nationalmannschaft bestritt ein internationales Freundschaftsspiel in Doha, Katar. In einer hart umkämpften und wichtigen Partie konnten unsere Vertreter Saudi-Arabien besiegen mit einem 2:1-Ergebnis einen willensstarken und souveränen Sieg einfahren.

Sherzod Esanovs glanzvoller Doppelpack und ein intensives Ergebnis

Von Beginn an suchten beide Teams den Weg nach vorne. Unser Stürmer, der zum Helden der Partie wurde, Sherzod Esanov nutzte in der 19. Minute seine Chance und eröffnete den Torreigen. Nach dem schnellen Führungstreffer erhöhten die Saudis den Druck, und Firas Al-Buraykan glich in der 23. Minute aus.

Doch noch vor der Halbzeitpause meldete sich unser Stürmer erneut zu Wort:

Das Siegtor: In der 35. Minute ließ Sherzod Esanov die gegnerische Abwehr erneut alt aussehen und brachte die usbekische Nationalmannschaft mit einem präzisen Schuss wieder in Führung (2:1).

Rote Karte und die Verteidigung der Führung

In der zweiten Halbzeit Saudi-Arabien wurde die Situation für die Nationalmannschaft noch schwieriger. Der eingewechselte Verteidiger Ali Lajami sah nach einem groben Foul die Rote Karte, wodurch sein Team in Unterzahl agieren musste. Die zahlenmäßig überlegenen usbekischen Spieler hielten das Ergebnis bis zum Schlusspfiff und sicherten sich einen wichtigen Sieg.