Intensives Duell in Doha: Wie Usbekistan auswärts gegen Saudi-Arabien gewann
Die usbekische Nationalmannschaft bestritt ein internationales Freundschaftsspiel in Doha, Katar. In einer hart umkämpften und wichtigen Partie konnten unsere Vertreter Saudi-Arabien besiegen mit einem 2:1-Ergebnis einen willensstarken und souveränen Sieg einfahren.
Sherzod Esanovs glanzvoller Doppelpack und ein intensives Ergebnis
Von Beginn an suchten beide Teams den Weg nach vorne. Unser Stürmer, der zum Helden der Partie wurde, Sherzod Esanov nutzte in der 19. Minute seine Chance und eröffnete den Torreigen. Nach dem schnellen Führungstreffer erhöhten die Saudis den Druck, und Firas Al-Buraykan glich in der 23. Minute aus.
Doch noch vor der Halbzeitpause meldete sich unser Stürmer erneut zu Wort:
Das Siegtor: In der 35. Minute ließ Sherzod Esanov die gegnerische Abwehr erneut alt aussehen und brachte die usbekische Nationalmannschaft mit einem präzisen Schuss wieder in Führung (2:1).
Rote Karte und die Verteidigung der Führung
In der zweiten Halbzeit Saudi-Arabien wurde die Situation für die Nationalmannschaft noch schwieriger. Der eingewechselte Verteidiger Ali Lajami sah nach einem groben Foul die Rote Karte, wodurch sein Team in Unterzahl agieren musste. Die zahlenmäßig überlegenen usbekischen Spieler hielten das Ergebnis bis zum Schlusspfiff und sicherten sich einen wichtigen Sieg.
Spielstatistiken
Details
Spielort
Doha, Katar (Internationales Freundschaftsspiel)
Endstand
Saudi-Arabien — Usbekistan 1:2
Torschützen
Sherzod Esanov (19., 35.) — Firas Al-Buraykan (23.)
Platzverweis
Ali Lajami (Saudi-Arabien)
November-Bilanz und FIFA-Weltranglistenpunkte
Damit beendet die usbekische Nationalmannschaft ihre Serie von Freundschaftsspielen im November mit einer positiven Stimmung und einem Sieg. Zur Erinnerung: Am 12. November unterlagen die Schützlinge von Fabio Cannavaro in einem intensiven Spiel gegen die russische Nationalmannschaft mit 2:3.
Vor dem Spiel gegen Saudi-Arabien belegte die usbekische Nationalmannschaft den 60. Platz in der FIFA-Weltrangliste. Dieser wertvolle Auswärtssieg brachte unseren Vertretern zusätzliche 5,35 Weltranglistenpunkte ein. Infolgedessen stieg die Gesamtpunktzahl der Nationalmannschaft auf 1418,10 an, wobei sich die Platzierung in der Rangliste aufgrund der Ergebnisse anderer bereits abgeschlossener Spiele vorerst nicht änderte.
Was denken Sie: Welche Möglichkeiten eröffnen Sherzod Esanovs brillante Leistung und die November-Ergebnisse unserer Nationalmannschaft dem Trainerstab für kommende Pflichtspiele? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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