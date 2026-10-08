Iran greift Öltanker vor der Küste Katars an

Die militärischen Spannungen im Persischen Golf, der wichtigsten Ölader des Nahen Ostens, haben eine neue gefährliche Stufe erreicht. Unter Berufung auf Informationen der britischen Agentur für maritime Sicherheit The Guardian berichtete die Zeitung, dass der Iran vor der Küste Katars einen weiteren großen Öltanker mit Geschossen angegriffen hat.

Dieser Vorfall ereignete sich, nachdem das offizielle Teheran angekündigt hatte, die Schifffahrtsrouten in der Straße von Hormus vollständig zu schließen, um die gegen das Land verhängte Transportblockade zu umgehen.

Angriff vor Katar: Woher kamen die Geschosse und wie wurden sie abgefeuert?

Die britische Behörde für maritime Handelsoperationen (UKMTO) hielt die Details des Vorfalls fest:

Angriffsdistanz: Das angegriffene Handelsschiff befand sich im Persischen Golf, 500 Kilometer westlich der Straße von Hormus;

Serienangriffe: Laut dem dringenden Bericht der Behörde wurden mehrere militärische Geschosse direkt auf den Tanker abgefeuert, was die Sicherheit des Schiffes gefährdete;

Reaktion auf die Blockade: Es wird berichtet, dass der Angriff eng mit Irans Entscheidung zusammenhängt, die regionale Transportblockade faktisch zu verschärfen.

«Feurige Woche» in der Straße von Hormus: 12 Schiffe angegriffen

Mehrere Quellen bei Sicherheitsdiensten betonen, dass sich die Lage in der Region katastrophal zugespitzt hat:

12 Angriffe in einer Woche: Allein in der letzten Woche, die am 5. Oktober endete, wurden mindestens 12 Tanker, die Öl, Flüssigerdgas (LNG) und Kohlenwasserstoffe transportierten, in der Region der Meerenge angegriffen;

Verletzte Seeleute: Das indische Außenministerium gab offiziell bekannt, dass mindestens 12 Besatzungsmitglieder auf dem unter panamaischer Flagge fahrenden Tanker, der in der Straße von Hormus ins Visier genommen wurde, verletzt wurden;

Drohnen und Aktivitäten der IRGC: Der Überwachungsdienst der US-Marine berichtete, dass Schnellboote und bewaffnete Drohnen der iranischen Revolutionsgarde (IRGC) Handelsschiffe, die die Meerenge passieren, ununterbrochen verfolgen.

Bedrohung des Ölmarktes und geopolitischer Konflikt

Die Geschichte der Konflikte in der Region und ihre Gefahr für die Weltwirtschaft:

Zeitraum nach dem 28. Februar: Nach den Angriffen der USA und Israels auf iranisches Territorium am 28. Februar wurden Öl- und Frachtschiffe im Persischen Golf ununterbrochen zur Zielscheibe;

Das einzige energetische Tor: Die Straße von Hormus ist der einzige wichtige Wasserweg, über den die riesigen Kohlenwasserstoffreserven der Region auf den Weltmarkt gelangen. Jede Spannung hier bereitet den Boden für einen drastischen Anstieg der Öl- und Gaspreise weltweit.

Solche groß angelegten Angriffe in der Straße von Hormus und den Gewässern Katars bergen die Gefahr, den Seeverkehr zum Erliegen zu bringen, und stellen die Sicherheit der internationalen Handelsrouten ernsthaft in Frage.