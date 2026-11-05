Während die Spannungen zwischen Washington und Teheran im Nahen Osten eskalieren, wurden über das iranische Staatsfernsehen (IRINN) beispiellose militärische Drohungen ausgesprochen. In einer Sendung wurde offen damit gedroht, dass im Falle neuer US-Militärschläge als Vergeltungsmaßnahme Raketenangriffe auf den europäischen Kontinent, insbesondere auf Großstädte in der Ukraine und Polen, verübt werden könnten.

In den ausgestrahlten Beiträgen wurden spezielle Karten mit den Flugbahnen der Raketen gezeigt und potenzielle Ziele enthüllt.

Konkrete Ziele auf der Karte: Rzeszów und ukrainische Städte

Während der Sendung im iranischen Fernsehen konzentrierten sich Experten und Militäranalysten auf folgende Punkte:

Großstädte der Ukraine: Teheran nannte Kiew, Lwiw und Odessa als Ziele für einen möglichen Vergeltungsschlag gegen einen umfassenden US-Angriff;

Wichtigster Logistik-Hub der NATO: Auf der Karte wurde die polnische Stadt Rzeszów, die als wichtigstes Zentrum für die Lieferung militärischer und humanitärer Hilfe der NATO an die Ukraine gilt, besonders hervorgehoben;

Erklärung der offenen Drohung: Über den Fernsehsender wurden scharfe Warnungen verbreitet, wie etwa: „Unsere Raketen erreichen Europa, und wir werden die amerikanischen Imperialisten und ihre Verbündeten vernichten“.

Wurzel des Konflikts: Angriffe auf die Insel Qeschm und geopolitischer Druck

Diese scharfen Erklärungen erfolgten vor dem Hintergrund der jüngsten direkten militärischen Aktionen zwischen den USA und dem Iran:

Ereignisse in der Straße von Hormus: Die US-Streitkräfte hatten begrenzte Verteidigungsschläge gegen Ziele auf der zum Iran gehörenden Insel Qeschm in der strategisch wichtigen Straße von Hormus durchgeführt;

Die Reaktion des Iran: Teheran versucht, diese Ereignisse mit der Allianz der Ukraine mit westlichen Staaten sowie einer indirekten Sympathie für Israel zu verknüpfen und den geopolitischen Druck auf Europa zu lenken.

Offizielle Reaktion: Was sagen die Geheimdienstinformationen?

Offizielle ukrainische Kreise und das Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation reagierten umgehend auf die Situation: