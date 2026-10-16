Weltöl in Gefahr: Iran nennt einzige Bedingung für die Öffnung der Straße von Hormus

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Weltöl in Gefahr: Iran nennt einzige Bedingung für die Öffnung der Straße von Hormus

Die als wichtigste Ölader der Welt geltende Straße von Hormus hat ihren kritischsten und gefährlichsten Punkt erreicht. Ein offizieller Sprecher der iranischen Streitkräfte, Mohammad Akraminia stellte Washington gegenüber eine offen scharfe Bedingung für den Schiffsverkehr und die Öffnung der Meerenge.

Laut einem Bericht von Pars Today macht Teheran die US-Militärkräfte als Hauptverantwortliche für die Sicherheitskrise in der Region aus.

«Wenn die USA nicht gehen, vertreiben wir sie selbst»: Irans offizielle Erklärung

Mohammad Akraminia äußerte auf seiner Social-Media-Seite die folgende entschlossene Position zur Zukunft der Region:

  • Bedingung für die Öffnung der Meerenge: «Wenn die USA die Region verlassen, wird die Straße von Hormus vollständig geöffnet, die kollektive Sicherheit unter Beteiligung der regionalen Staaten garantiert und die Weltwirtschaft erhält einen starken Impuls zur Erholung;

  • Offene Warnung: Wenn die USA nicht freiwillig abziehen, werden wir sie aus der Region vertreiben», betonte der Vertreter des iranischen Militärkommandos.

Antirekord: Mehr als 10 Schiffe in wenigen Tagen angegriffen

GroßbritannienNach Angaben der britischen Behörde für maritime Handelsoperationen (UKMTO) erreichte die Spannung auf dem Seeweg im Oktober einen historischen Höhepunkt:

  • Rekordzahl an Angriffen: Innerhalb kurzer Zeit wurden mindestens 10 Handelsschiffe angegriffen, was den höchsten Wert seit Beginn des Konflikts darstellt;

  • 6 Schiffe an einem Tag: Insbesondere wurde berichtet, dass allein am 11. Oktober innerhalb von 24 Stunden 6 Schiffe angegriffen wurden;

  • Brände, Untergänge und Opfer: Unter dem Vorwand, dass die Schiffe maritime Regeln verletzt hätten, führen die Angriffe dazu, dass Schiffe brennen und sinken. Insbesondere kam bei einem Angriff auf den Frachter «Cape Dao» ein indischer Staatsbürger ums Leben, und eine Reihe von Tankern stieß auf Seeminen.

Warum ist die Straße von Hormus für die ganze Welt wichtig?

Das Ausmaß dieser Krise ist global:

  • 20 Prozent des Weltöls: Etwa 20 Prozent des weltweit verbrauchten Rohöls werden in Tankern genau durch diese schmale Meerenge auf die Weltmärkte transportiert;

  • Weltmarktpreise und Inflation: Die Schließung der Meerenge oder die ständigen Angriffe dort wirken sich bereits direkt negativ auf die Kraftstoffpreise, die Logistikkosten und die globale Inflation aus.

Wenn der militärische Konflikt in der Straße von Hormus in den kommenden Tagen nicht diplomatisch gelöst wird, könnte in der Region ein neuer großflächiger Krieg ausbrechen.

Straße von HormusIranische StreitkräfteUKMTOÖlsektorGeopolitik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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