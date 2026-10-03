Tanker von Projektil getroffen: Öltanker vor der Küste Omans angegriffen

·4·Welt
Tanker von Projektil getroffen: Öltanker vor der Küste Omans angegriffen

Die strategisch wichtigen Seewege im Nahen Osten sind erneut zum Schauplatz von Spannungen geworden. Am 3. Oktober wurde ein großer Rohöltanker in der Nähe der Küste Omans von einem unbekannten Projektil getroffen.

Dies teilte Großbritannienin einer dringenden Warnmeldung der Behörde für maritime Handelsoperationen (UKMTO) an internationale Frachtführer und Seeleute mit.

Details zum Vorfall: Einschlag an der Backbordseite

Nach Angaben der UKMTO ereignete sich der Notfall vier Seemeilen östlich der Küste Omans:

  • Der Kapitän des Rohöltankers meldete umgehend an die Leitstelle, dass ein unbekanntes Projektil die Backbordseite des Schiffes getroffen habe.

  • Trotz des Einschlags sind nach ersten Informationen alle Besatzungsmitglieder wohlauf und unverletzt.

  • Bisher wurden keine offiziellen Schäden oder Umweltauswirkungen durch auslaufendes Öl gemeldet.

Derzeit führen die zuständigen Behörden vor Ort und internationale Sicherheitsdienste eine eingehende Untersuchung des Vorfalls durch.

UKMTOKüste OmansÖltankerStrategische SeewegeNaher Osten
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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