In der Türkei werden Wohnwagen verkauft, die sich von einem einfachen Anhänger in ein Haus verwandeln

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In der Türkei werden Wohnwagen verkauft, die sich von einem einfachen Anhänger in ein Haus verwandeln

In der Türkei wurden „Mini House Caravans“ zum Verkauf angeboten, die äußerlich an einen gewöhnlichen Anhänger erinnern, sich aber nach der Ankunft am Zielort zu einem kleinen Haus erweitern lassen.

Im zusammengeklappten Zustand misst der Anhänger 4×2,1 Meter und bietet nach dem Ausklappen mittels eines speziellen Mechanismus eine Wohnfläche von etwa 20 Quadratmetern. Er verfügt über ein separates Schlafzimmer, einen Wohnbereich, eine Küche und ein Badezimmer. In der Küche ist zudem ein 90-Liter-Kühlschrank integriert.

Diese Häuser ziehen durch ihre Kompaktheit und Mobilität die Aufmerksamkeit auf sich. Sie können als Anhänger von Ort zu Ort transportiert und am Zielort ausgeklappt als Wohnraum genutzt werden.

Berichten zufolge liegt der Einstiegspreis des Modells bei 890.000 Türkischen Lira. Dieser Preis beinhaltet jedoch weder die Mehrwertsteuer noch die Lieferkosten.

Zwei Personen entspannen sich in der Natur neben einem Camping-Anhänger mit Solarpaneelen.
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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