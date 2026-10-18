Wie die UFC-Welt auf den K.o.-Sieg von Malott gegen Buckley reagierte

·10·Sport
Wie die UFC-Welt auf den K.o.-Sieg von Malott gegen Buckley reagierte

UFC Fight Night Der Hauptkampf des Turniers 291 endete mit einem der spektakulärsten und beeindruckendsten Knockouts des Jahres. Der kanadische Weltergewichtler Mike Malott besiegte den erfahrenen und gefährlichen amerikanischen Kämpfer Joaquin Buckleyin der zweiten Runde durch einen wuchtigen Kniestoß gegen den Kopf und schickte ihn damit in einen tiefen K.o.

Ein solch unerwartetes und verheerendes Finish machte Malott zu einem der Hauptanwärter auf die Auszeichnung „Knockout des Jahres“ und löste bei Vertretern der Kampfsportwelt ungläubige Reaktionen aus.

„Wenn wir diesen Sport lieben, sind wir krank“: Die heftigen Reaktionen der Kämpfer

Der schockierende Treffer im Oktagon versetzte MMA-Stars und Kollegen in Staunen:

  • Kay Kamaka III: „Wenn wir diesen Sport lieben, sind wir alle krank. Ich bete für Buckleys Gesundheit“;

  • Cody Durden: „Wow! Die Wucht des Schlages ließ seinen Mundschutz glatt sechs Meter weit fliegen“;

  • Kenny Florian: „Das Knie am Kinn schickte Buckley sofort schlafen. Malott lieferte in der zweiten Runde einen absolut brutalen Knockout ab“;

  • Gilbert Burns und Arnold Allen: „Ein großartiges Finish von Mike Malott! Das war ein echtes Statement für die gesamte Division“, urteilten die bekannten Athleten;

  • Jeff Molina und Mayron Santos: Beschrieben den Kampf als „schreckliches, extrem hartes und brutales Finish“.

Historische Fakten und Rekorde: Buckleys erste vorzeitige Niederlage

Sportjournalisten und Statistik-Analysten hoben die historische Bedeutung dieses Kampfes hervor:

  • Analyse von Aaron Bronsteter: Dieser Kampf wurde alsJoaquin Buckleys erste vorzeitige Niederlage seit seinem Wechsel ins Weltergewicht registriert;

  • Statistik der vorzeitigen Siege: Laut Daten des UFC-Analysten Michael Carroll wurde eine Liste der Kämpfer mit den meisten vorzeitigen Siegen in dieser Gewichtsklasse seit 2022 erstellt:

    1. Carlos Prates — 7;

    2. Mike Malott — 6;

    3. Uros Medic — 6.

Nächster Schritt: Großer Kampf in Toronto erwartet

UFC-Veteran Michael Chiesa sprach nach dem Sieg über die Zukunft des Kanadiers und schlug den nächsten großen Kampf in der Division vor:

„Der nächste Schritt ist klar – wir müssen in Toronto ein Duell zwischen Malott und Jack Della Maddalena sehen“.

Dieser glänzende Triumph von Mike Malott katapultiert ihn in die oberen Ränge der Rangliste und zeigt, dass er ein ernsthafter Anwärter auf den zukünftigen Titel ist.

UFC Fight Night 291Mike MalottJoaquin BuckleyTorontoMMA
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Sof K.o.: Mike Malott besiegt Joaquin Buckley in Runde 2 vorzeitigSof K.o.: Mike Malott besiegt Joaquin Buckley in Runde 2 vorzeitigHeute 08:36Anne Carson mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnetAnne Carson mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet8 Oktober 17:03Aufregung im Spiel: Messi wegen Schlags gegen Gegenspieler mit Geldstrafe belegtAufregung im Spiel: Messi wegen Schlags gegen Gegenspieler mit Geldstrafe belegt22 August 07:47Flug wegen des Verhaltens eines Kindes abgesagtFlug wegen des Verhaltens eines Kindes abgesagt12 August 15:25Der „Fluch“, Aryna Sabalenka zu besiegen: Arina kommentiert eine außergewöhnliche StatistikDer „Fluch“, Aryna Sabalenka zu besiegen: Arina kommentiert eine außergewöhnliche Statistik9 August 18:13WM 2026: Panama gegen Kroatien 0:1 (Siegtreffer ansehen)WM 2026: Panama gegen Kroatien 0:1 (Siegtreffer ansehen)24 Juni 12:38
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Ein weiterer Härtetest für das Team von Fabio Cannavaro im November
Ein weiterer Härtetest für das Team von Fabio Cannavaro im November