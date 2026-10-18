Wie die UFC-Welt auf den K.o.-Sieg von Malott gegen Buckley reagierte

UFC Fight Night Der Hauptkampf des Turniers 291 endete mit einem der spektakulärsten und beeindruckendsten Knockouts des Jahres. Der kanadische Weltergewichtler Mike Malott besiegte den erfahrenen und gefährlichen amerikanischen Kämpfer Joaquin Buckleyin der zweiten Runde durch einen wuchtigen Kniestoß gegen den Kopf und schickte ihn damit in einen tiefen K.o.

Ein solch unerwartetes und verheerendes Finish machte Malott zu einem der Hauptanwärter auf die Auszeichnung „Knockout des Jahres“ und löste bei Vertretern der Kampfsportwelt ungläubige Reaktionen aus.

„Wenn wir diesen Sport lieben, sind wir krank“: Die heftigen Reaktionen der Kämpfer

Der schockierende Treffer im Oktagon versetzte MMA-Stars und Kollegen in Staunen:

Kay Kamaka III: „Wenn wir diesen Sport lieben, sind wir alle krank. Ich bete für Buckleys Gesundheit“;

Cody Durden: „Wow! Die Wucht des Schlages ließ seinen Mundschutz glatt sechs Meter weit fliegen“;

Kenny Florian: „Das Knie am Kinn schickte Buckley sofort schlafen. Malott lieferte in der zweiten Runde einen absolut brutalen Knockout ab“;

Gilbert Burns und Arnold Allen: „Ein großartiges Finish von Mike Malott! Das war ein echtes Statement für die gesamte Division“, urteilten die bekannten Athleten;

Jeff Molina und Mayron Santos: Beschrieben den Kampf als „schreckliches, extrem hartes und brutales Finish“.

Historische Fakten und Rekorde: Buckleys erste vorzeitige Niederlage

Sportjournalisten und Statistik-Analysten hoben die historische Bedeutung dieses Kampfes hervor:

Analyse von Aaron Bronsteter: Dieser Kampf wurde alsJoaquin Buckleys erste vorzeitige Niederlage seit seinem Wechsel ins Weltergewicht registriert;

Statistik der vorzeitigen Siege: Laut Daten des UFC-Analysten Michael Carroll wurde eine Liste der Kämpfer mit den meisten vorzeitigen Siegen in dieser Gewichtsklasse seit 2022 erstellt: Carlos Prates — 7; Mike Malott — 6; Uros Medic — 6.



Nächster Schritt: Großer Kampf in Toronto erwartet

UFC-Veteran Michael Chiesa sprach nach dem Sieg über die Zukunft des Kanadiers und schlug den nächsten großen Kampf in der Division vor:

„Der nächste Schritt ist klar – wir müssen in Toronto ein Duell zwischen Malott und Jack Della Maddalena sehen“.

Dieser glänzende Triumph von Mike Malott katapultiert ihn in die oberen Ränge der Rangliste und zeigt, dass er ein ernsthafter Anwärter auf den zukünftigen Titel ist.