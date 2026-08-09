Der „Fluch“, Aryna Sabalenka zu besiegen: Arina kommentiert eine außergewöhnliche Statistik

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Der „Fluch“, Aryna Sabalenka zu besiegen: Arina kommentiert eine außergewöhnliche Statistik

Die Weltranglistenerste, die Belarussin Aryna Sabalenka, kommentierte eine interessante und ungewöhnliche Statistik: Bei den jüngsten Turnieren schieden die Tennisspielerinnen, die sie besiegt hatten, bereits in der folgenden Runde aus.

Auf diesen Trend hatte die ehemalige deutsche Tennisspielerin und Sportkommentatorin Andrea Petkovic hingewiesen.

„Was bringt es, mich zu besiegen, wenn sie in der nächsten Runde verlieren?“

Auf die Frage der Journalisten antwortete Aryna Sabalenka mit einem besonderen Scherz und einem Lächeln:

„Was bringt es, mich zu besiegen, wenn sie wissen, was in der nächsten Runde passiert? (lacht).

Im Ernst: Ich denke, das ist einfach Zufall. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es daran, dass alle meine jüngsten Niederlagen über drei Sätze gingen. Das waren sehr komplizierte, intensive und körperlich anstrengende Matches. Manchmal wird das nächste Spiel der Gegnerin schon für den folgenden Tag angesetzt, und nach einer solchen schwierigen Partie ist es nicht leicht, erneut Tennis auf höchstem Niveau zu zeigen. Es geht also um ein Problem mit dem Spielplan“, sagte die Nummer eins der Welt.

Außerdem fügte Sabalenka scherzhaft hinzu, dass diese Statistik zu einer besonderen psychologischen Waffe werden könnte:

„Insgesamt ist diese Statistik erstaunlich. Wir sollten öfter darüber sprechen, um zusätzlichen psychologischen Druck auf meine Gegnerinnen auszuüben“, betonte sie.

Unerwartete Niederlage in Toronto

Wir erinnern daran, dass Aryna Sabalenka in der vierten Runde des Turniers im kanadischen Toronto gegen die Russin Ekaterina Alexandrova in einem dramatischen Match, das 2 Stunden und 29 Minuten dauerte, 6:7 (3:7), 6:4, 4:6 unterlag.

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Aryna SabalenkaAndrea PetkovicEkaterina AlexandrovaTorontoKanada
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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