Erstes Unentschieden bei der WM: Kanada rettet sich in den letzten Minuten

Am 13. Juni endete das Spiel der 1. Runde der Gruppe B der Weltmeisterschaft 2026 zwischen Kanada und Bosnien und Herzegowina. In einer spannenden und hart umkämpften Partie trennten sich die Teams mit einem 1:1-Unentschieden. Damit wurde das erste Remis der Weltmeisterschaft offiziell registriert.

Das Spiel im BMO Field in Toronto wurde vom argentinischen Schiedsrichter Facundo Tello geleitet. Obwohl beide Mannschaften während der gesamten Begegnung um den Sieg kämpften, konnte am Ende kein Sieger ermittelt werden.

Der Spielstand wurde in der 21. Minute eröffnet. Der Stürmer von Bosnien und Herzegowina, Jovo Lukic, brachte sein Team mit einem präzisen Schuss in Führung. Kanada erhöhte in der Schlussphase den Druck, und in der 79. Minute gelang Cyle Larin der Ausgleich. Sein Tor bewahrte die Kanadier vor der Niederlage.

In der 84. Minute musste der Verteidiger und Kapitän von Bosnien und Herzegowina, Sead Kolasinac, verletzungsbedingt das Spielfeld verlassen. Gleichzeitig sicherte sich die kanadische Nationalmannschaft ihren ersten Punkt in der Geschichte der Weltmeisterschaften.

Nach diesem Ergebnis haben Kanada sowie Bosnien und Herzegowina jeweils einen Punkt gesammelt und belegen in der Gruppentabelle die Plätze eins und zwei. Im anderen Gruppenspiel treffen Katar und die Schweiz in der Nacht zum 13. Juni aufeinander.

In der nächsten Runde trifft Kanada am 19. Juni auf Katar und spielt am 24. Juni gegen die Schweiz. Die Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina spielt am 18. Juni gegen die Schweiz und trifft am 24. Juni auf Katar.