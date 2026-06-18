Ghana schnappt sich Last-Minute-Sieg gegen Panama

Die Gruppenspiele der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika sind in ihre hitzigste und spannendste Phase eingetreten. Die Begegnungen des ersten Spieltags in der Gruppe L sind beendet und die ersten Punkte wurden in diesem Quartett verteilt. Beim zweiten Spiel des Spieltags im prächtigen BMO Field Stadion in Toronto, Kanada, trat einer der starken Vertreter Afrikas — die ghanaische Nationalmannschaft — gegen Panama an.

In einem heftigen und kompromisslosen Spiel unter starkem Widerstand beider Nationalteams entschied ein einziges Tor in den letzten Sekunden über das Spielglück. Während dieser Triumph den afrikanischen Fans eine echte Freude bereitete, bedeutete er für Panama eine weltweite Enttäuschung.

Drama in der 90+5. Minute und Yirenkis Goldtor

Das Spiel war von Beginn an durch aufeinanderfolgende Angriffe und gefährliche Situationen beider Teams geprägt. Während die panamaische Nationalmannschaft auf eine disziplinierte Verteidigung und starke Konter setzte, versuchten die Ghanaer, die gegnerische Abwehr vor allem durch Ballbesitz und Flügelangriffe zu durchbrechen. Als die reguläre Spielzeit endete und die Nachspielminuten verstrichen, kam es auf dem Platz zu einem echten Drama.

In den Sekunden, in denen ein Unentschieden erwartet wurde, nämlich in der 90+5. Minute nutzte Ghanas talentierter Fußballer Yirenki ein Chaos im gegnerischen Strafraum optimal aus. Er zielte präzise auf das Tor und erzielte das Tor, das seinem Team die äußerst wichtigen und wertvollen 3 Punkte bescherte. Nach diesem Sieg schloss Ghana zu den Führenden der Gruppe auf.

Über die folgende offizielle Sporttabelle können Sie sich detailliert über die Situation in der Gruppe L, das Endergebnis des Spiels Ghana gegen Panama und die vollständigen Aufstellungen der Teams informieren:

Turnier- und Gruppenstatus Ghana Nationalmannschaft (4-2-3-1) Panama Nationalmannschaft (4-4-2) Ergebnisse des 1. Spieltags der Gruppe • Turnier: WM-2026

• Gruppe: Gruppe L, 1. Spieltag

• Stadion: BMO Field (Toronto)

• Spielergebnis: Ghana 1:0 Panama • Ati-Zigi (TW), Ajeti, Mensa, Opoku;

• Senaya, Yirenki, Semenyo, Owusu;

• Sulemana, Nuamah, Ayew (C). • Mosquera (TW), Blackman, Cordoba, Ramos;

• Harvey, Andrade, Murillo, Martinez;

• Puma, Barcenas, Waterman. • England — Kroatien (4:2)

• Ghana — Panama (1:0)



• Hinweis: England und Ghana sammelten jeweils 3 Punkte.

Wie ist die allgemeine Situation in der Gruppe L?

Zur Erinnerung: Auch im Eröffnungsspiel dieser Gruppe gab es eine echte Tore-Show. Die englische Nationalmannschaft, einer der Favoriten des Turniers, sicherte sich in einem sehr hitzigen Spiel gegen Kroatien einen souveränen 4:2-Sieg.

Somit belegten England und Ghana nach dem 1. Spieltag mit jeweils 3 Punkten die Spitzenplätze der Gruppe. Aufgrund der Tordifferenz liegen die Engländer auf dem ersten Platz. Zweifellos wird der nächste Spieltag den Kampf in der Gruppe weiter verschärfen.

Abschließende Anmerkung der Zamin-Sportkommentatoren: Die ghanaische Nationalmannschaft hat einmal mehr der ganzen Welt bewiesen, dass ein Fußballspiel nicht beendet ist, bis der Schiedsrichter den finalen Pfiff bläst. Obwohl die Panamas 94 Minuten lang heldenhaft verteidigten, kostete sie der Konzentrationsverlust in den letzten Sekunden teuer. In der Weltmeisterschaft erwarten uns noch intensivere und spannendere Spiele!

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