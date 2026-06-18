Ghana schnappt sich Last-Minute-Sieg gegen Panama

·49·Sport
Ghana schnappt sich Last-Minute-Sieg gegen Panama

Die Gruppenspiele der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika sind in ihre hitzigste und spannendste Phase eingetreten. Die Begegnungen des ersten Spieltags in der Gruppe L sind beendet und die ersten Punkte wurden in diesem Quartett verteilt. Beim zweiten Spiel des Spieltags im prächtigen BMO Field Stadion in Toronto, Kanada, trat einer der starken Vertreter Afrikas — die ghanaische Nationalmannschaft — gegen Panama an.

In einem heftigen und kompromisslosen Spiel unter starkem Widerstand beider Nationalteams entschied ein einziges Tor in den letzten Sekunden über das Spielglück. Während dieser Triumph den afrikanischen Fans eine echte Freude bereitete, bedeutete er für Panama eine weltweite Enttäuschung.

Drama in der 90+5. Minute und Yirenkis Goldtor

Das Spiel war von Beginn an durch aufeinanderfolgende Angriffe und gefährliche Situationen beider Teams geprägt. Während die panamaische Nationalmannschaft auf eine disziplinierte Verteidigung und starke Konter setzte, versuchten die Ghanaer, die gegnerische Abwehr vor allem durch Ballbesitz und Flügelangriffe zu durchbrechen. Als die reguläre Spielzeit endete und die Nachspielminuten verstrichen, kam es auf dem Platz zu einem echten Drama.

In den Sekunden, in denen ein Unentschieden erwartet wurde, nämlich in der 90+5. Minute nutzte Ghanas talentierter Fußballer Yirenki ein Chaos im gegnerischen Strafraum optimal aus. Er zielte präzise auf das Tor und erzielte das Tor, das seinem Team die äußerst wichtigen und wertvollen 3 Punkte bescherte. Nach diesem Sieg schloss Ghana zu den Führenden der Gruppe auf.

Über die folgende offizielle Sporttabelle können Sie sich detailliert über die Situation in der Gruppe L, das Endergebnis des Spiels Ghana gegen Panama und die vollständigen Aufstellungen der Teams informieren:

Turnier- und Gruppenstatus

Ghana Nationalmannschaft (4-2-3-1)

Panama Nationalmannschaft (4-4-2)

Ergebnisse des 1. Spieltags der Gruppe

Turnier: WM-2026


Gruppe: Gruppe L, 1. Spieltag


Stadion: BMO Field (Toronto)


Spielergebnis: Ghana 1:0 Panama

• Ati-Zigi (TW), Ajeti, Mensa, Opoku;


• Senaya, Yirenki, Semenyo, Owusu;


• Sulemana, Nuamah, Ayew (C).

• Mosquera (TW), Blackman, Cordoba, Ramos;


• Harvey, Andrade, Murillo, Martinez;


• Puma, Barcenas, Waterman.

England — Kroatien (4:2)


Ghana — Panama (1:0)



Hinweis: England und Ghana sammelten jeweils 3 Punkte.

Wie ist die allgemeine Situation in der Gruppe L?

Zur Erinnerung: Auch im Eröffnungsspiel dieser Gruppe gab es eine echte Tore-Show. Die englische Nationalmannschaft, einer der Favoriten des Turniers, sicherte sich in einem sehr hitzigen Spiel gegen Kroatien einen souveränen 4:2-Sieg.

Somit belegten England und Ghana nach dem 1. Spieltag mit jeweils 3 Punkten die Spitzenplätze der Gruppe. Aufgrund der Tordifferenz liegen die Engländer auf dem ersten Platz. Zweifellos wird der nächste Spieltag den Kampf in der Gruppe weiter verschärfen.

Abschließende Anmerkung der Zamin-Sportkommentatoren:

Die ghanaische Nationalmannschaft hat einmal mehr der ganzen Welt bewiesen, dass ein Fußballspiel nicht beendet ist, bis der Schiedsrichter den finalen Pfiff bläst. Obwohl die Panamas 94 Minuten lang heldenhaft verteidigten, kostete sie der Konzentrationsverlust in den letzten Sekunden teuer. In der Weltmeisterschaft erwarten uns noch intensivere und spannendere Spiele!

Verfolgen Sie die aufregendsten Last-Minute-Tore der WM-2026, die Gruppentabellen und die schnellsten Sportnachrichten immer gemeinsam mit uns auf den Zamin-Seiten!

GhanaPanamaTorontoKanadaBMO Field
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Harry Kane zum Man of the Match im Spiel gegen Kroatien gewähltHarry Kane zum Man of the Match im Spiel gegen Kroatien gewähltHeute, 02:53Cristiano Ronaldo verteidigt portugiesische Nationalmannschaft nach Unentschieden gegen KongoCristiano Ronaldo verteidigt portugiesische Nationalmannschaft nach Unentschieden gegen KongoHeute, 22:16WM 2026: England feiert kämpferischen Sieg gegen KroatienWM 2026: England feiert kämpferischen Sieg gegen KroatienHeute, 22:15Thierry Henry wirft Cristiano Ronaldo Egoismus zulasten des Teams vorThierry Henry wirft Cristiano Ronaldo Egoismus zulasten des Teams vorHeute, 21:54Kylian Mbappe wird Frankreichs RekordtorschützeKylian Mbappe wird Frankreichs RekordtorschützeHeute, 21:35Ronaldo beendet die Debatte: Lionel Messi ist der größte Fußballer der GeschichteRonaldo beendet die Debatte: Lionel Messi ist der größte Fußballer der GeschichteHeute, 21:15
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Die Elfmeter-Debatte um Abduqodir Husanov flammt erneut auf
Die Elfmeter-Debatte um Abduqodir Husanov flammt erneut auf