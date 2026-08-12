Flug wegen des Verhaltens eines Kindes abgesagt

In Kanada wurde ein Passagierflug gestrichen, nachdem ein kleines Kind an Bord sich geweigert hatte, den Sicherheitsgurt anzulegen. Daraufhin wurden alle Passagiere auf einen Flug am nächsten Tag umgebucht. Darüber berichtete BBC .

Der Vorfall ereignete sich am 6. August an Bord eines Flugzeugs der Porter Airlines das von Victoria nach Toronto fliegen sollte. Während der Vorbereitungen auf den Start stand das Kind aufrecht auf seinem Sitz und weigerte sich, den Sicherheitsgurt anzulegen.

Die Eltern des Kindes und die Besatzungsmitglieder versuchten, es zum Anlegen des Gurtes zu bewegen, doch das Kind weigerte sich. Anschließend brachte die Besatzung das Flugzeug zum Terminal zurück und ließ das Kind sowie seine Eltern aussteigen.

Die Fluggesellschaft erklärte, dass das Flugzeug nicht starten könne, solange diese Sicherheitsanforderungen nicht erfüllt seien. Wegen der Verzögerung konnte die Maschine bis Mitternacht nicht abheben, und alle Passagiere wurden auf einen Flug am nächsten Tag umgebucht.

Experte hält die Entscheidung für richtig

Lia Tuso, Expertin für die Flugsicherheit von Kindern, bezeichnete die Entscheidung der Besatzung als richtig. Ihrer Aussage zufolge könnte ein Kind ohne angelegten Sicherheitsgurt bei starken Turbulenzen vom Sitz geschleudert werden, insbesondere beim Start oder bei der Landung, und dadurch sich selbst und andere Passagiere gefährden.

Der Vorfall löste in den sozialen Netzwerken unterschiedliche Diskussionen aus. Einige meinten, Eltern sollten ihre Kinder strenger beaufsichtigen, während andere darauf hinwiesen, dass Kinder Angst vor dem Fliegen haben oder Schwierigkeiten beim Anlegen des Sicherheitsgurts haben könnten.

Laut dem Passagier Ariye Kozuch war das Kind nicht störend, sondern wirkte vielmehr verängstigt. Es versteckte sich sogar unter dem Sitz und rutschte erneut dorthin, als die Besatzung versuchte, es mit dem Sicherheitsgurt zu sichern.