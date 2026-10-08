Wasserspiegel im Nördlichen Aralsee könnte auf 44 Meter steigen

Kasachstan plant in Zusammenarbeit mit der Weltbank, den Wasserspiegel des Nördlichen Aralsees auf 44 Meter über dem Baltischen System anzuheben. Ziel des Projekts ist es, das Wasservolumen im nördlichen Teil des Aralsees weiter zu erhöhen und die ökologische Situation zu verbessern. Dies teilte der Pressedienst des kasachischen Premierministers mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Fläche des Nördlichen Aralsees in den letzten 20 Jahren um 36 Prozent gewachsen ist. Im selben Zeitraum hat sich das Wasservolumen fast verdoppelt und 23,4 Milliarden Kubikmeter erreicht. Gleichzeitig hat sich der Mineralisierungsgrad des Wassers halbiert.

In der nächsten Phase des Projekts ist die Rekonstruktion des Kökaral-Damms geplant, der als eines der wichtigsten Bauwerke zur Wiederherstellung des Aralsees gilt. Im Rahmen des mit der Weltbank entwickelten Projekts ist vorgesehen, den Wasserspiegel auf 44 Meter über dem Baltischen System anzuheben.

Berechnungen zufolge ist geplant, die Fläche des Nördlichen Aralsees in den nächsten 5 bis 6 Jahren auf 3.900 Quadratkilometer und das Wasservolumen auf 34 Milliarden Kubikmeter zu steigern. Dies soll die ökologischen Bedingungen in der Meeresregion weiter verbessern.

Gleichzeitig setzt Kasachstan Begrünungs- und forstwirtschaftliche Meliorationsarbeiten auf dem ausgetrockneten Boden des Aralsees fort. Bisher wurden auf einer Fläche von 1,1 Millionen Hektar forstwirtschaftliche Maßnahmen durchgeführt.

Um den ausgetrockneten Meeresboden zu bepflanzen, wurden 3,4 Tonnen Samen von Saxaul und salztoleranten Pflanzen ausgesät. Zudem wurden 56,2 Millionen Saxaul-Setzlinge gepflanzt.

Für die Aufzucht der Setzlinge wurde eine spezielle Baumschule eingerichtet. Diese 33 Hektar große Anlage hat eine Kapazität von 3 Millionen Setzlingen pro Jahr.

Neben dem Aralsee widmet Kasachstan auch der ökologischen Situation des Kaspischen Meeres Aufmerksamkeit. Das Land arbeitet an einem zwischenstaatlichen Programm zur Erhaltung des Kaspischen Meeres.

In diesem Programm ist geplant, besonderes Augenmerk auf Themen wie den sinkenden Wasserspiegel des Kaspischen Meeres, den Erhalt der biologischen Vielfalt, die Bekämpfung der Wasserverschmutzung sowie die Verbesserung des ökologischen Überwachungssystems zu legen.

Auf diese Weise setzt Kasachstan eine Reihe von Projekten um, die darauf abzielen, den ökologischen Zustand des Aralsees und des Kaspischen Meeres zu verbessern, Wasserressourcen zu schützen und die natürliche Umgebung in diesen Regionen wiederherzustellen.