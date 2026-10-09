Neuer Hinweis auf den mysteriösen neunten Planeten im Sonnensystem gefunden

Wissenschaftler aus Taiwan haben Daten früherer Weltraumbeobachtungen neu analysiert und ein Himmelsobjekt identifiziert, bei dem es sich um den hypothetischen neunten Planeten, „Planet Nine“, handeln könnte. Sollte sich dieses Objekt tatsächlich als Planet erweisen, könnte dies eines der größten Rätsel des Sonnensystems lösen. Dies berichtete die Zeitung „The Economic Times“.

Es wird darauf hingewiesen, dass Forscher unter der Leitung von Terry Long Fan von der National Tsing Hua University in Taiwan Daten des Infrarot-Weltraumteleskops IRAS aus dem Jahr 1983 mit Beobachtungsergebnissen verglichen haben, die zwischen 2006 und 2007 von der japanischen Raumsonde AKARI gesammelt wurden.

Der 23-jährige Zeitabstand zwischen den beiden Beobachtungen ermöglichte es den Wissenschaftlern, die Positionsänderungen der Himmelsobjekte zu vergleichen und ihre Bewegungen zu bestimmen. Während der Studie wurde aus Millionen von Signalen ein Objekt isoliert, das sich mit 47,46 Bogensekunden über den Himmel bewegte. Seine Bewegungseigenschaften und seine Infrarotstrahlung stimmen mit der Hypothese überein, dass es sich um einen großen Planeten weit entfernt von der Sonne handeln könnte.

Die Wissenschaftler identifizierten zunächst 22 Objekte, die als Planeten in Frage kamen. Nach einer genaueren Untersuchung ihrer Eigenschaften wurde die Zahl der Kandidaten erst auf 13 und dann auf einen reduziert. Den Berechnungen der Forscher zufolge könnte die Masse des letzten Objekts 7- bis 17-mal so groß sein wie die der Erde.

Experten betonen, dass es sehr schwierig ist, Objekte in solch entlegenen Regionen des Sonnensystems mit gewöhnlichen optischen Teleskopen zu entdecken. In einer Entfernung von 500 bis 700 astronomischen Einheiten von der Sonne ist das Sonnenlicht extrem schwach. Daher ist eine Beobachtung durch sichtbares Licht kompliziert.

Große Planeten reflektieren jedoch nicht nur das Licht der Sonne, sondern strahlen auch ihre eigene innere Wärme ab. Die bei diesem Prozess entstehende Infrarotstrahlung kann mit speziellen Instrumenten erfasst werden. Die Forscher nutzten genau diese Möglichkeit, um den potenziellen Planeten zu identifizieren.

Warum interessiert sich die Wissenschaft für Planet Nine?

Die Hypothese eines neunten Planeten im Sonnensystem entstand durch die Untersuchung der ungewöhnlichen Umlaufbahnen einiger eisiger Himmelsobjekte jenseits der Neptunbahn. Ihre Bewegungsrichtungen und Umlaufbahnen scheinen in bestimmten Regionen gruppiert zu sein. Dies deutet darauf hin, dass ein noch nicht entdeckter großer Himmelskörper einen gravitativen Einfluss auf diese Objekte ausübt.

Die Position des neu entdeckten Objekts stimmt ebenfalls mit den bestehenden Hypothesen über Planet Nine überein. Sollte seine Existenz als Planet bestätigt werden, kämen die Wissenschaftler der Erklärung näher, warum sich einige Objekte am Rande des Sonnensystems auf ungewöhnlichen Umlaufbahnen bewegen.

Die Forschungsergebnisse wurden in der Fachzeitschrift „Publications of the Astronomical Society of Australia“ veröffentlicht. Dennoch haben die Wissenschaftler das gefundene Objekt noch nicht offiziell als Planet Nine oder als neuen Planeten des Sonnensystems bestätigt. Daher sind weitere Beobachtungen erforderlich, um seine Natur und seine tatsächlichen Eigenschaften zu bestimmen.

In der nächsten Phase planen die Forscher, das Objekt mithilfe der Dark Energy Camera zu beobachten, die am 4-Meter-Blanco-Teleskop in Chile installiert ist. Damit soll die aktuelle Position und Bewegung bestimmt sowie überprüft werden, ob die Beobachtungsergebnisse mit der vermuteten Umlaufbahn übereinstimmen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Existenz des mysteriösen neunten Planeten noch nicht bewiesen ist. Die neuen Ergebnisse aus alten Weltraumbeobachtungsdaten bieten den Wissenschaftlern jedoch eine weitere Chance, diese Frage zu beantworten.