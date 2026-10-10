Morgendämmerung auf dem Mars erstmals in natürlichen Farben präsentiert

© NASA / JPL-Caltech

Der berühmte Curiosity Mars-Rover der US-Raumfahrtbehörde NASA hat neue, einzigartige wissenschaftliche Aufnahmen vom Roten Planeten geliefert. Dem Gerät gelang es, die Yardangs – ungewöhnliche Felsformationen, die über Jahrtausende durch Winderosion geformt wurden – im Licht der Morgensonne zu fotografieren.

Normalerweise werden Mars-Bilder für die Erde farblich angepasst und der Weißabgleich korrigiert, um sie für das menschliche Auge natürlicher wirken zu lassen. Diesmal wurde das aus sechs Einzelbildern zusammengesetzte Panorama jedoch ohne jegliche Farbbearbeitung veröffentlicht, was Weltraumbegeisterten ermöglicht, den Morgen auf dem Roten Planeten so zu sehen, wie er wirklich ist.

Das Morgenpanorama und der 4982. „Sol“: Wie entstand das Bild?

Das neueste visuelle Ergebnis der Curiosity-Mission zeichnet sich durch mehrere Besonderheiten aus:

Natürliche Farbharmonie: Während im Vordergrund des Panoramas kühlere Blautöne dominieren, werden die Yardang-Felsen am Horizont von hellem Morgenlicht angestrahlt;

Die Präzision der Mastcam-Kamera: Die Aufnahmen wurden am 4982. Marstag (ein Tag auf dem Mars wird „Sol“ genannt) mit der primären Mastcam-Kamera gemacht und von Experten auf der Erde zu einem Gesamtpanorama zusammengefügt;

Eine 16 Kilometer lange mysteriöse Region: Die fotografierte Schicht aus Yardangs erstreckt sich über fast 16 Kilometer entlang des nordwestlichen Teils des gewaltigen, 5 Kilometer hohen Mount Sharp.

Absoluter Rekord unter den Rovern: 1 Kilometer Höhenunterschied

Der Curiosity-Rover hat nicht nur bei den Aufnahmen, sondern auch technisch einen historischen Meilenstein erreicht:

Historische Höhe: Der Rover klettert seit 2014 die Hänge des Mount Sharp hinauf und hat kürzlich einen vertikalen Anstieg von genau 1 Kilometer (1000 Meter) erreicht;

Mars-Rekord: Dieses Ergebnis ist als der größte jemals von einem Rover auf dem Roten Planeten erreichte vertikale Anstieg in die Geschichte eingegangen.

Wasserströme vor Milliarden Jahren und Pläne für 2027

Jede Schicht des Mount Sharp gleicht den „Seiten eines Buches“, die die geologische Vergangenheit des Mars offenbaren:

Seen und ausgetrocknete Gewässer: Durch die Untersuchung der Schichten haben Wissenschaftler bewiesen, dass es hier vor Milliarden von Jahren Süßwasserseen und Flussläufe gab. Mit der Zeit trocknete das Wasser aus und hinterließ dicke Salzmineralablagerungen;

Windarchitektur: Nachdem sich keine neuen Sedimente mehr ablagerten, erodierten die unaufhörlich wehenden starken Marswinde das weichere Gestein und formten die geheimnisvollen Yardangs, die wir heute sehen;

Nächstes Ziel: Curiosity, das sich derzeit im zweiten Jahr seiner fünften Missionsverlängerung befindet, bewegt sich durch Gebiete, die reich an Sulfat- und Karbonatmineralien sind. Wissenschaftler erwarten, dass der Rover 2027 den Fuß der Yardangs direkt erreicht und die Zusammensetzung der Gesteine mit seinem Roboterarm aus nächster Nähe analysieren kann.

Solche Forschungen auf der Marsoberfläche dienen als unschätzbare Grundlage für die künftigen ersten bemannten Flüge der Menschheit zu diesem geheimnisvollen Planeten.