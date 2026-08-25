NASA bereitet Start eines einzigartigen Teleskops ins All vor

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NASA bereitet Start eines einzigartigen Teleskops ins All vor

Die NASA bereitet den Start des Nancy Grace Roman Space Telescope vor, eines Observatoriums der nächsten Generation, das eine tiefere Erforschung der Geheimnisse des Universums ermöglichen wird.

Berichten zufolge ist der Start des Teleskops mit einer Falcon Heavy-Rakete von SpaceX für den 30. August geplant. Dieser Termin wurde gegenüber dem ursprünglichen Zeitplan um fast neun Monate vorgezogen.

Eines der wichtigsten Merkmale des Roman-Teleskops ist sein extrem weites Sichtfeld. Es kann gleichzeitig einen Bereich beobachten, der mindestens 100-mal größer ist als der des Hubble-Weltraumteleskops.

Die NASA schätzt, dass das Observatorium während seiner Mission Licht von etwa 1 Milliarde Galaxien erfassen wird. Dies ist deutlich mehr, als das Hubble-Weltraumteleskop in seinen 37 Jahren Beobachtungszeit gesammelt hat.

Das Weltraumobservatorium ist mit zwei wissenschaftlichen Hauptinstrumenten ausgestattet. Eines ist eine Weitwinkelkamera für Infrarotkartierungen und die Entdeckung von Exoplaneten mittels Gravitationslinseneffekt, das zweite ist ein Koronagraph, der die direkte Abbildung ferner kosmischer Objekte ermöglicht.

Das Teleskop wird zum Lagrange-Punkt in etwa 1,5 Millionen Kilometern Entfernung von der Erde gesteuert. In dieser Region ist auch das James-Webb-Weltraumteleskop tätig.

Eine der Hauptaufgaben des Roman-Observatoriums besteht darin, die Natur der Dunklen Energie und Dunklen Materie zu erforschen und ein besseres Verständnis der großräumigen Struktur des Universums zu erlangen.

Eine Raketenverkleidung mit dem Logo des NASA Roman Space Telescope auf weißem Hintergrund.

Darüber hinaus planen Wissenschaftler die Erstellung eines umfassenden Katalogs von Planetensystemen in der Milchstraße.

Das Teleskop ist nach Nancy Grace Roman benannt, der ersten Chefastronomin der NASA. Aufgrund ihres bedeutenden Beitrags zur Entwicklung von Weltraumteleskop-Programmen ist sie in der wissenschaftlichen Gemeinschaft als „Mutter von Hubble“ bekannt.

Das neue Observatorium ergänzt die Fähigkeiten des James-Webb-Teleskops. Während Webb darauf spezialisiert ist, einzelne kosmische Objekte extrem detailliert zu untersuchen, ermöglicht das Roman-Teleskop die Erforschung riesiger Regionen des Universums in einer weiten, panoramischen Ansicht.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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