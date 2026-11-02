Vor dem Gebäude der US-Botschaft im Stadtteil Nine Elms im Süden der britischen Hauptstadt London kam es zu Massenprotesten, die in einem groß angelegten Polizeieinsatz mit zahlreichen Festnahmen endeten.

Nach Angaben des Senders Sky News hat die Polizei in der Hauptstadt von den rund um das Gebäude versammelten Demonstranten insgesamt 325 Personen festgenommen.

Grund für die Festnahmen und Stellungnahme von Scotland Yard

Diese Protestaktion richtete sich gegen eine offizielle Entscheidung von London und Washington:

Unterstützung einer verbotenen Bewegung: Die Demonstranten protestierten gegen die gemeinsame Entscheidung, die linke Palestine Action auf die Liste terroristischer Organisationen zu setzen;

Anklage nach dem Terrorismusgesetz: Nach Angaben von Scotland Yard wird der überwiegenden Mehrheit der Festgenommenen — 320 Personen vorgeworfen, eine nach dem britischen Terrorismusgesetz verbotene Organisation öffentlich unterstützt zu haben;

Widerstand und zwangsweise Abführung: Wie die Polizeibehörde mitteilte, mussten die Beamten Demonstranten, die sich den rechtmäßigen Anweisungen widersetzten und sich weigerten, den Platz zu räumen, buchstäblich wegtragen und in Streifenwagen bringen.

Bevorstehende Anhörungen vor dem High Court und Reaktion von Amnesty International

Reporter der britischen Rundfunkanstalt BBC betonen, dass die Aktion gezielt inszeniert war: