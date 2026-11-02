Massenverhaftungen vor der US-Botschaft in London: 325 Demonstranten an einem Tag festgenommen

·58·Welt
Massenverhaftungen vor der US-Botschaft in London: 325 Demonstranten an einem Tag festgenommen

Vor dem Gebäude der US-Botschaft im Stadtteil Nine Elms im Süden der britischen Hauptstadt London kam es zu Massenprotesten, die in einem groß angelegten Polizeieinsatz mit zahlreichen Festnahmen endeten.

Nach Angaben des Senders Sky News hat die Polizei in der Hauptstadt von den rund um das Gebäude versammelten Demonstranten insgesamt 325 Personen festgenommen.

Grund für die Festnahmen und Stellungnahme von Scotland Yard

Diese Protestaktion richtete sich gegen eine offizielle Entscheidung von London und Washington:

  • Unterstützung einer verbotenen Bewegung: Die Demonstranten protestierten gegen die gemeinsame Entscheidung, die linke Palestine Action auf die Liste terroristischer Organisationen zu setzen;

  • Anklage nach dem Terrorismusgesetz: Nach Angaben von Scotland Yard wird der überwiegenden Mehrheit der Festgenommenen — 320 Personen vorgeworfen, eine nach dem britischen Terrorismusgesetz verbotene Organisation öffentlich unterstützt zu haben;

  • Widerstand und zwangsweise Abführung: Wie die Polizeibehörde mitteilte, mussten die Beamten Demonstranten, die sich den rechtmäßigen Anweisungen widersetzten und sich weigerten, den Platz zu räumen, buchstäblich wegtragen und in Streifenwagen bringen.

Bevorstehende Anhörungen vor dem High Court und Reaktion von Amnesty International

Reporter der britischen Rundfunkanstalt BBC betonen, dass die Aktion gezielt inszeniert war:

  • Taktik zur Erregung von Aufmerksamkeit: Experten zufolge haben die Aktivisten bewusst den Weg der Massenverhaftung gewählt, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die bevorstehende Sitzung des britischen High Court zu lenken;

  • Berufung am 4. November: Genau für Mittwoch, den 4. November, ist der Beginn einer zweitägigen Anhörung vor dem britischen High Court angesetzt, bei der es um die Klage des Mitbegründers von Palestine Action gegen die Regierungsentscheidung zum Verbot der Bewegung geht;

  • Besorgnis der Menschenrechtler: Die einflussreiche Amnesty International reagierte umgehend auf die Situation und bezeichnete die massenhafte Festnahme von Bürgern, die lediglich Plakate hielten, unter Terrorismusvorwürfen als einen beschämenden Angriff auf die Meinungsfreiheit.

LondonPalestine ActionScotland YardHigh CourtGroßbritannien
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Aufstand gegen den Abriss einer 600 Jahre alten Moschee in Indien: Polizei setzt Gas und Schlagstöcke ein (Video)Aufstand gegen den Abriss einer 600 Jahre alten Moschee in Indien: Polizei setzt Gas und Schlagstöcke ein (Video)30 September 10:14Details zu den heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Spezialkräften in FrankreichDetails zu den heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Spezialkräften in Frankreich26 Oktober 12:31Nach dem Tod von 14 Soldaten: 5 Beamte des kasachischen Verteidigungsministeriums in HandschellenNach dem Tod von 14 Soldaten: 5 Beamte des kasachischen Verteidigungsministeriums in Handschellen26 September 10:11Forderung nach Entlassung eines Bankmitarbeiters und neuer Korruptionsskandal in KiewForderung nach Entlassung eines Bankmitarbeiters und neuer Korruptionsskandal in Kiew20 August 23:05Aufsehenerregende Operation an der kirgisisch-usbekischen Grenze: Schüsse und MassenverhaftungenAufsehenerregende Operation an der kirgisisch-usbekischen Grenze: Schüsse und Massenverhaftungen6 Juli 22:30Verhaftungen prominenter islamischer Gelehrter in Russland sorgen für AufsehenVerhaftungen prominenter islamischer Gelehrter in Russland sorgen für Aufsehen30 Mai 12:04
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig