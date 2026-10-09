Kadyr Atambajew, Sohn des ehemaligen kirgisischen Präsidenten, zu 4 Jahren Haft verurteilt

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Kadyr Atambajew, Sohn des ehemaligen kirgisischen Präsidenten, zu 4 Jahren Haft verurteilt

Ein weiterer Aufsehen erregender Prozess, der im politischen Leben des benachbarten Kirgisistan für erhebliches Aufsehen gesorgt hat, ist zu Ende gegangen. Kadyr Atambajew, der Sohn des ehemaligen Präsidenten des Landes, Almasbek Atambajew, wurde wegen Vorbereitung eines bewaffneten Staatsstreichs und der gewaltsamen Machtübernahme für schuldig befunden und zu vier Jahren Haft verurteilt.

„Asia-Plus“ Berichten zufolge hat das Stadtgericht von Bischkek das endgültige Urteil in diesem aufsehenerregenden Strafverfahren verkündet. Neben dem Sohn des ehemaligen Präsidenten wurde auch ein Anführer einer der Oppositionsparteien des Landes zu einer langen Haftstrafe verurteilt.

Gerichtsurteil: Welche Strafen erhielten Kadyr Atambajew und Temirlan Sultanbekow?

Das Gericht hat die von der Anklage vorgelegten Beweise geprüft und folgende endgültige Entscheidungen getroffen:

  • Strafmaß für Kadyr Atambajew: Der Sohn des ehemaligen Präsidenten und stellvertretende Vorsitzende der Partei „Sozialdemokraten“, Kadyr Atambajew, wurde wegen der Vorbereitung einer gewaltsamen Machtübernahme zu 4 Jahren Haft verurteilt;

  • 7-jährige Haftstrafe für den Parteivorsitzenden: Der Vorsitzende der Partei „Sozialdemokraten“, Temirlan Sultanbekow, erhielt für denselben Tatbestand eine vierjährige Haftstrafe. Da jedoch eine frühere, noch nicht verbüßte Strafe hinzugerechnet wurde, wurde die Gesamtstrafe auf 7 Jahre Haft festgelegt (er wurde im April 2025 wegen Stimmenkaufs verurteilt);

  • Haftbedingungen: Beide Verurteilten werden ihre Strafe in einer Strafkolonie mit allgemeinem Vollzug verbüßen.

Vermögenswerte werden zugunsten des Staates eingezogen

Das Gerichtsurteil sieht nicht nur Freiheitsstrafen, sondern auch finanzielle Maßnahmen vor:

  • Einziehungsbeschluss: Gemäß dem Gerichtsurteil wurden Kadyr Atambajew und Temirlan Sultanbekow verpflichtet, ihr Vermögen an den Staat zu übergeben;

  • Grundlagen der Ermittlungen: Die Strafverfolgungsbehörden gaben an, über ausreichende Beweise für die Pläne der Beschuldigten zu verfügen, die gesellschaftspolitische Lage im Land zu destabilisieren und das bestehende Regierungssystem durch einen bewaffneten Aufstand zu stürzen.

Die Familie Atambajew und in Kirgisistan ein bedeutender Wandel in der politischen Landschaft

Dieses Gerichtsurteil ist ein weiterer schwerer Schlag gegen eine der einflussreichsten politischen Dynastien Kirgisistans:

  • Familienschicksal: Der Clan, der das Land während der Amtszeit des ehemaligen Präsidenten Almasbek Atambajew regierte, steht derzeit unter massivem rechtlichen und politischen Druck;

  • Signal an die Opposition: Politische Analysten im Land werten diese Entscheidung als ein entschlossenes und kompromissloses Signal der Regierung gegen jegliche Versuche einer illegalen Machtübernahme.

Das gegen Kadyr Atambajew verhängte Urteil zeigt erneut, wie aktuell die Fragen der politischen Stabilität und des Machtwechsels nicht nur in der Innenpolitik Kirgisistans, sondern in ganz Zentralasien sind.

Almasbek AtambajewKadyr AtambajewSozialdemokratenKirgisistanGerichtsurteil
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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