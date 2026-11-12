Mann stiehlt 290.000-Dollar-Uhr in Japan und schickt sie mit Entschuldigungsschreiben zurück

In Tokio, Japan, ereignete sich ein ungewöhnlicher Diebstahl. Ein Mann, der eine Luxusuhr aus einem Geschäft gestohlen hatte, schickte sie drei Tage später per Post zusammen mit einem Entschuldigungsschreiben zurück. Dies bewahrte ihn jedoch nicht vor der strafrechtlichen Verfolgung.

Es wurde berichtet, dass ein Mann am 29. Oktober ein Uhrengeschäft im Einkaufszentrum Nakano Broadway in Tokio betrat und darum bat, eine Audemars Piguet-Uhr im Wert von 46 Millionen Yen (ca. 290.000 Dollar) anzuprobieren. Nachdem er die Uhr angelegt hatte, rannte er aus dem Geschäft.

Drei Tage später, am 1. November, traf ein Paket per Kurier im Geschäft ein. Darin befanden sich die gestohlene Uhr und ein handschriftliches Entschuldigungsschreiben. Die Mitarbeiter des Geschäfts überprüften die Seriennummer und bestätigten, dass es sich tatsächlich um die Uhr handelte.

Am 11. November nahm die Polizei einen 30-jährigen Mann in Nagoya fest, der verdächtigt wird, in den Vorfall verwickelt zu sein. Er gab den Diebstahl der Uhr zu.

Der Verdächtige gab an, dass ihm die Uhr so gut gefallen habe, als er sie anprobierte und sich im Spiegel betrachtete, dass er gar nicht gemerkt habe, wie er mit der Uhr am Handgelenk aus dem Laden gelaufen sei. Später habe er erkannt, dass die Uhr ihm nicht gehöre, und beschlossen, sie dem Besitzer zurückzugeben.