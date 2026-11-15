Ein Großbrand in Osch, Kirgisistan, hat tragischerweise das Leben von drei minderjährigen Schwestern gefordert. Ihr Vater wurde mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert. Lokale Medien und das Katastrophenschutzministerium von Osch haben die erschütternden Details der Tragödie bekannt gegeben.

Details zum Vorfall und Rettungseinsatz

Die Tragödie ereignete sich in der Nacht zum 15. November 2026 gegen 04:00 Uhr morgens in einem Privathaus in der Usta-Abduchalil-Straße 31 in Osch.

Der Notruf ging um 04:42 Uhr ein. Das heftige Feuer, das eine Fläche von 120 Quadratmetern erfasste, konnte um 05:20 Uhr unter Kontrolle gebracht und um 07:57 Uhr vollständig gelöscht werden.

Eckdaten des Vorfalls Offizielle Informationen und Details Zeit und Ort Gegen 04:00 Uhr am 15. November, Usta-Abduchalil-Straße, Osch Ausmaß und Löscharbeiten 120 qm Fläche verbrannt, um 07:57 Uhr vollständig gelöscht Opfer Drei Schwestern, geboren 2013, 2016 und 2018 Verletzte Hausbesitzer, geboren 1991 (60 % des Körpers verbrannt)

Todesopfer und Verletzte

Nachdem das Feuer gelöscht war, wurden die Leichen der drei Schwestern (13, 10 und 8 Jahre alt) im Haus gefunden.

Zudem erlitt der Hausbesitzer, ein 1991 geborener Mann, Verbrennungen an etwa 60 Prozent seines Körpers und wurde auf die Intensivstation des Regionalkrankenhauses Osch gebracht. Sein Zustand wird als kritisch eingestuft.

Ursachen des Brandes

Expertengehen nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass ein Kurzschluss in der Küchenverkabelung oder ein defektes elektrisches Heizgerät den Brand verursacht haben könnte. Die Ermittlungen zu diesem Vorfall dauern an.

Hinterlassen Sie in den Kommentaren Ihre Gedanken zu dieser schrecklichen Tragödie in Kirgisistan und wie man solche Vorfälle verhindern kann!