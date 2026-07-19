Usbekische Frau, die in der Türkei aus dem 3. Stock stürzte, in ihre Heimat zurückgekehrt

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Usbekische Frau, die in der Türkei aus dem 3. Stock stürzte, in ihre Heimat zurückgekehrt

Eine usbekische Staatsbürgerin, die in Bursa, Türkei, einen Unfall hatte, wurde in unser Land zurückgebracht. Dies wurde vom Generalkonsulat von Usbekistan in Istanbul mitgeteilt.

Es wurde berichtet, dass die Bürgerin Z.N. während ihres Arbeitsaufenthalts in der Türkei einen Unfall hatte und aus dem dritten Stock eines Wohnhauses stürzte. Infolgedessen erlitt sie verschiedene Verletzungen.

Unmittelbar nach dem Vorfall erhielt das Opfer medizinische Notfallhilfe und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Unter ärztlicher Aufsicht wurden die notwendigen Behandlungen durchgeführt.

Nach Angaben des Generalkonsulats schlossen sich unsere in Bursa lebenden Landsleute zusammen, nachdem sie von dem Vorfall erfahren hatten, und organisierten freiwillige Schichten. Sie beteiligten sich aktiv an der Sicherstellung der Behandlung, Pflege und Versorgung der Bürgerin.

Darüber hinaus wurden durch die Zusammenarbeit des Generalkonsulats von Usbekistan in Istanbul und der Migrationsagentur beim Ministerkabinett der Republik Usbekistan die notwendigen organisatorischen Maßnahmen ergriffen, und die Bürgerin wurde erfolgreich aus der Türkei nach Usbekistan zurückgebracht.

Die Behörden drückten den freiwilligen Usbeken in Bursa, die ein Beispiel für Menschlichkeit und Solidarität zeigten, sowie der „Gesellschaft zum Schutz der Rechte usbekischer Frauen“ihren aufrichtigen Dank für die uneigennützige Hilfe aus.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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