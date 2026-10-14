12-jähriger Junge nach versuchtem Mord durch seine Mutter in künstliches Koma versetzt

In Sankt Petersburg, Russland, wurde ein 12-jähriger Junge, der Opfer eines schweren Angriffs durch seine Mutter wurde, in ein künstliches Koma versetzt. Sein Zustand wird als kritisch eingestuft.

Den Ermittlungen zufolge goss die Frau ihrem Sohn zunächst hochkonzentrierte Essigsäure in den Hals und besprühte sein Gesicht mit der Substanz. Anschließend versuchte sie, den Jungen in einem See zu ertränken.

Dem Jungen gelang es jedoch, ans Ufer zu gelangen und Passanten um Hilfe zu bitten. Diese riefen einen Krankenwagen, woraufhin er ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Am 11. Oktober ordnete ein Gericht eine zweimonatige Untersuchungshaft für die Frau wegen versuchten Mordes an. Es wurde bekannt, dass der Junge behindert ist. Die Familie hat noch zwei weitere Töchter.